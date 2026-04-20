港鐵錦上路站第二期項目截收8份標書 新地、長實、嘉華有份競投

嘉華國際發展及租務總監（香港地產）尹紫薇表示，項目設有商場，預計北環線開通後，交通將會更加方便。

據了解，有份入標的發展商及財團包括新鴻基地產(016)、長江實業集團(1113)、恒基地產(012)、嘉華國際(173)、會德豐地產獨資入標；而信和置業(083)則夥拍鷹君集團(041)、中國海外(688)及招商局置地(978)合組財團。

港鐵常務總監（物業及國際業務）鄧智輝指，項目坐落於屯馬綫上蓋，亦為未來北環綫轉乘站，交通四通八達，開標後盡快公布結果。他透露，於月內到地產建設商會就屯門第16區第二期與業界進行諮詢，爭取不久的將來招標，項目規模較大，約300萬方呎樓面，當中包括30多萬方呎商場，希望可於短期內招標。

該項目於上月16日截收共30份意向書，預計可提供1,290伙，將發展成為一個綜合發展項目，包括商場設施。其住宅總樓面面積上限約76.8萬方呎，商業總樓面面積上限約43.9萬方呎，總樓面面積約120.7萬方呎。項目將與港鐵網絡無縫連接，四通八達。待北環綫開通後，錦上路站將升級為北環綫與屯馬綫的轉乘樞紐。

港鐵提出兩個方案予發展商選擇，其中可選擇保留商場自行發展；發展商若不作保留，商場將會由港鐵以16億元回購。綜合市場估計，該地皮由約36億至72億元，即每方呎樓面地價介乎約3,000元至6,000元。