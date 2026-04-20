海德園會所設立「智慧診所」 提供遙距診症及藥物送遞服務｜柴灣新盤

太古地產(1972)與中華汽車(026)合作發展的柴灣「海德園」於住客會所CLUB HEADLAND內設立「智慧診所」，由卓健醫療服務提供西醫遙距診症及藥物送遞服務，為全港首個住宅項目提供該項設施及服務，提升「海德園」住客的智能生活配套。 住客透過海德園專屬住戶手機程式，連接卓健醫療應用程式進行預約，最快可在預約當日於CLUB HEADLAND智能診所內，在身體檢查設施輔助下接受遙距診症服務，節省往返診所和排隊時間，更能減低傳播風險，提升生活效率，毋須踏出屋苑亦能接受全套醫療體驗。

太古地產住宅部總經理李愷淇表示，現時買家對住宅項目的智能配備均有一定要求，集團順應醫療健康行業數碼轉型趨勢，於「海德園」會所CLUB HEADLAND設立「智慧診所」及遙距診症服務，為全港首個住宅項目提供該項設施。此體現太古地產致力推動創新科技應用，將醫療科技融入生活，為住戶提供全方位的健康保障。這項創新合作亦重新定義太古地產住宅的優越服務，標誌著從傳統屋苑管理邁向智慧健康生活的新里程，同時展現海德園會所 CLUB HEADLAND提供頂級及實用的會所設施。

卓健醫療服務總經理朱怡菁指，卓健醫療於「海德園」會所設立的智慧診所提供遙距診症服務，是公司推動醫療服務創新的重要一步。公司希望透過智慧診所，將遙距診症、藥物送遞及數碼平台整合，讓醫療服務真正融入住戶的日常生活，並提供更靈活的選擇。 「海德園」致力為住戶帶來優質生活體驗，提升身心健康，除了項目地面層連接超過43,000方呎的戶外休憩空間外，住客會所CLUB HEADLAND更提供約30項頂級室內及室外設施。 「海德園」第1期包括第2及第3座共592個住宅單位，提供多元化單位戶型，當中第1期已獲發佔用許可證，預計關鍵日期為今年8月31日。