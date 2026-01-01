風筒使用方法｜專家揭浴室吹頭3大致命禁忌 九成人都錯

風筒使用方法｜專家揭浴室後吹頭3大致命禁忌 九成人都錯

沖個熱水涼，然後順手在浴室吹乾頭髮——這個看似平常不過的日常流程，可能正將你置於危險之中。早前一宗發生於安徽的家居意外，一名女子在浴室使用風筒時，電器突然起火爆炸，導致手部被燒傷。為何浴室會讓風筒變成「計時炸彈」？又應如何杜絕這類家居意外？ 浴室吹頭風筒著火 女子手部遭炸黑燒傷 早前安徽一名女士沐浴後，如常在水氣瀰漫的浴室內使用風筒。豈料不久突然傳出異響並噴出火光，隨即起火燃燒，冒出大量濃煙。該名女士的手部更被當場炸黑及燒傷，幸好沒有造成更嚴重的傷害。這宗意外並非孤例，類似的事故時有發生，共通點都是在一個極度潮濕的環境——浴室內使用非防水的電器。

水蒸氣如何引發短路危機？ 許多人誤以為，只要風筒不直接碰到水就絕對安全，但真正的「隱形殺手」是沐浴後瀰漫在空氣中的水蒸氣。北京市消防救援局的專家祁興龍解釋，剛洗完澡的浴室濕度極高，肉眼難以察覺的微小水珠會無孔不入，悄悄附著在風筒的機身、出入風口、電線，甚至是牆上插座的縫隙之中。風筒在運作時會產生強大吸力，將這些飽含濕氣的空氣吸入機身內部。當濕氣接觸到內部正在高速發熱的發熱線時，便極有可能引發電路短路。輕則產生火花、冒出焦味，重則會直接起火燃燒，若電器本身已有老化或質量問題，更有可能因內部壓力急升而引致爆炸。

赤腳濕手隨時釀大禍 除了火災風險，更致命的是觸電危機。在乾燥環境下，人體的電阻相對較高。但在潮濕的浴室裡，情況截然不同。赤腳站在濕滑的瓷磚上、濕漉漉的雙手直接接觸插頭或風筒開關，這些行為都會令人體電大阻幅下降。此時，人體就如同一條導電性能極佳的「電線」。一旦風筒因濕氣入侵而發生漏電，哪怕只是非常微弱的電流，都足以穿過人體。電流若不幸流經心臟，可引致心律不整，嚴重者更會造成心臟驟停，瞬間致命。這解釋了為何消防專家及機電工程師們，都將「在浴室赤腳或濕手使用電器」列為絕對禁忌。

長期受潮：加速電器老化 埋下安全隱患 另一個常被忽視的壞習慣，是將風筒長期存放在浴室。有些人為了方便，會把風筒掛在浴室牆上，甚至一直將插頭插在浴室的插座上。即使在不使用的情況下，浴室的潮濕環境仍會持續侵蝕電器的內部零件。金屬部件會加速生鏽、電路板會因受潮而劣化，電線的絕緣膠皮也可能變質脆化。這不僅會大大縮短風筒的壽命，更重要的是，每一次的老化和損壞，都在為下一次的短路或漏電埋下伏筆。當你下次再使用這個「長期受潮」的風筒時，它發生故障的機率已大大增加。

消防專家的「三乾原則」 當地消防專家建議，要徹底杜絕浴室電器意外，最關鍵的核心概念是「三乾原則」: 手乾 在插拔風筒插頭、觸碰開關，或手持風筒的整個過程中，必須確保雙手完全乾燥。切勿用剛洗完頭、還在滴水的手去操作電器。 腳乾 吹頭髮前，務必將雙腳擦乾，並穿上乾爽的絕緣拖鞋 (如膠質拖鞋)，避免赤腳直接接觸可能濕滑的地面。 環境乾 這是最重要的一點。專家建議，吹頭髮的「最佳地點」應是睡房或客廳等乾爽通風的空間。請立即戒掉在浴室吹頭髮的習慣，從根本上遠離高濕度這個最大的風險源頭。

風筒安全使用守則 除了遵守「三乾原則」，在日常使用和保養風筒時，我們還可以注意以下幾點： 先吸水後吹髮 在吹髮前，先用吸水力強的毛巾或乾髮帽，盡量將頭髮上的水分吸乾。這樣不僅能縮短使用風筒的時間，減少電器負荷和耗電量，也能降低高溫對頭髮的損害。 正確風筒吹髮技巧 建議先用中溫風將頭皮和髮根吹乾，再吹髮尾。最後可轉用冷風模式作定型，有助毛鱗片閉合，讓頭髮更柔順。 留意異常訊號 在使用過程中，若聞到燒焦味、聽到異常噪音、看到火花，或感覺手柄異常發燙，應立即停止使用，並拔掉電源。這代表電器內部可能已出現故障。

用畢風筒立即拔插頭 使用完畢後，應立即將插頭從插座上拔除，切勿貪圖方便而讓其長期處於通電狀態。 妥善存放：將風筒存放在乾燥的櫃子或房間角落，避免將其隨手放置在浴室的洗手台或掛在潮濕的牆壁上。 裝修入伙大小事，一站搞掂！ >> 免費裝修報價 >> 預約家居門診 各類屋型專區： 公居屋 ｜ 私樓 ｜ 一手新盤 ｜ 唐洋樓 ========================================================== *** 本文獲 裝修佬 授權轉載 ***