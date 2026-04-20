ONE STANLEY推洋房及天際特色戶連傢俬示範單位 下月招標發售｜赤柱豪宅

建灝地產集團旗下赤柱臨海超級豪宅「ONE STANLEY」，近月項目參觀人流持續攀升，市場查詢氣氛熾熱。為回應市場殷切需求，集團特別推出2伙全新打造的連傢俬示範單位，分別為15號洋房及位於第8座的天際特色大宅供客人預約參觀。同時，最新銷售安排亦已正式上載，2伙示範單位將於5月7日(星期四)起以招標形式發售。建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，同戶型的連傢俬示範洋房及天際特色大宅各僅設1戶，席位珍罕，彌足珍貴，勢將成為市場焦點。

鄭智荣續指，「ONE STANLEY」 至今已售出40伙，總成交金額逾41.7億元，多款戶型現僅餘少量單位或已悉數沽清，銷售成績理想。近期樓市成交表現持續向好，成交步伐加快，加上本港優質全新海景超級豪宅供應向來稀缺，吸引不少富豪買家紛紛物色心儀豪宅物業。集團維持預計年內豪宅樓價將有 8% 至13%升幅，並對項目短期內再創佳績充滿信心。鑑於項目今年銷售成績理想，配合整體住宅價格呈上升趨勢，集團將考慮於五一黃金周後調高項目的內部指引價。

「ONE STANLEY」依山臨海而建，提供82伙，當中包括50伙11座4層高臨海低密度特色住宅單位及32幢豪華海景獨立洋房。當中洋房擁覽無際海景及設有私人升降機，另設地下低層及天台，以及連前後花園，部分更提供泳池。