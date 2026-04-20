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出版：2026-Apr-20 17:40
更新：2026-Apr-20 17:40

首岸加推120伙入場價648萬 短期内公布銷售安排｜紅磡新盤

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首岸加推120伙入場價648萬 短期内公布銷售安排｜紅磡新盤

首岸加推120伙入場價648萬 短期内公布銷售安排｜紅磡新盤

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恒基地產(012)、希慎興業(014)及帝國集團合作發展的紅磡「首岸」，項目第1 期(第2)今日(20日)加推全新價單第2號，涉及120伙，折實售價由648.01萬元起，折實呎價由18,360元起，折實平均呎價 19,940元，較上張價單的18,666元上升約6.8%。

恒基物業代理董事及營業()部總經理韓家輝表示，價單第2號戶型涵蓋兩房至三房，當中包括兩房單位115伙及三房單位5伙。單位價單售價由712.1萬至最高1,445.9萬元，價單呎價由20,17623,251元。扣除最高9%折扣優惠計算，折實售價由648.01萬至1,315.76萬元，折實呎價由18,36021,158元，項目將於短期内公布銷售安排。

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帝國集團項目發展總監曾申翹表示，價單第2號最低售價單位為5M室，實用面積339方呎，兩房間隔，折實售價648.01萬元，折實呎價19,115元。

希慎興業有限公司寫字樓業務及住宅業務總監葉慕貞，價單第2號最低呎價單位為15E室，實用面積393方呎，兩房間隔，折實售價721.53萬元，折實呎價18,360元。

「首岸」位於紅磡庇利街1號，第1期提供360伙，設有兩房至三房戶型，項目預計關鍵日期為2027年8月31日。

即睇紅磡首岸第1期最新資訊 (House730)

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