首岸加推120伙入場價648萬 短期内公布銷售安排｜紅磡新盤

恒基地產(012)、希慎興業(014)及帝國集團合作發展的紅磡「首岸」，項目第1 期(第2座)今日(20日)加推全新價單第2號，涉及120伙，折實售價由648.01萬元起，折實呎價由18,360元起，折實平均呎價 19,940元，較上張價單的18,666元上升約6.8%。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，價單第2號戶型涵蓋兩房至三房，當中包括兩房單位115伙及三房單位5伙。單位價單售價由712.1萬至最高1,445.9萬元，價單呎價由20,176至23,251元。扣除最高9%折扣優惠計算，折實售價由648.01萬至1,315.76萬元，折實呎價由18,360至21,158元，項目將於短期内公布銷售安排。