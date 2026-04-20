中原城市租金回報率CRI跌至3.32% 創逾年半新低｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2026年2月CRI回報率最新報3.32%，按月跌0.06個百分點。租金再創歷史高位，但同期樓價升勢強勁，令回報率進一步下跌，創2024年6月後逾年半新低。自9月起，租賃市場開始步入傳統淡季，雖然租盤短缺下租金仍能反覆破頂，但樓價升幅連續6個月超越租金升幅，回報率期內累跌0.28個百分點。3月份樓價升勢跑贏租金格局未變，回報率或跌至3.3厘水平。

2026年2月H按息維持3.25%水平，同期租金回報率高H按息0.07厘，連續10個月處於供平過租局面。料今年首季供平過租仍然不變，惟兩者差距進一步收窄。租務旺季未至，樓價升幅維持大於租金升幅，料第二季回報率與H按息轉趨持平。