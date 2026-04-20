中原城市租金回報率CRI跌至3.32% 創逾年半新低｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2026年2月CRI回報率最新報3.32%，按月跌0.06個百分點。租金再創歷史高位，但同期樓價升勢強勁，令回報率進一步下跌，創2024年6月後逾年半新低。自9月起，租賃市場開始步入傳統淡季，雖然租盤短缺下租金仍能反覆破頂，但樓價升幅連續6個月超越租金升幅，回報率期內累跌0.28個百分點。3月份樓價升勢跑贏租金格局未變，回報率或跌至3.3厘水平。
2026年2月H按息維持3.25%水平，同期租金回報率高H按息0.07厘，連續10個月處於供平過租局面。料今年首季供平過租仍然不變，惟兩者差距進一步收窄。租務旺季未至，樓價升幅維持大於租金升幅，料第二季回報率與H按息轉趨持平。
2026年2月份CRI_Mass回報率報3.46%，按月跌0.05個百分點。CRI(中小型單位)回報率報3.42%，按月跌0.06個百分點。CRI_Mass及CRI(中小型單位)回報率連跌7個月，同樣累跌0.29個百分點。CRI(大型單位)回報率報2.79%，按月跌0.05個百分點，連跌2個月共0.15個百分點。
四區回報率全線向下
四區回報率全部向下。港島CRI_Mass回報率報3.44%，按月跌0.08個百分點，連跌5個月共0.25個百分點。九龍CRI_Mass回報率報3.38%，按月跌0.06個百分點，連跌6個月共0.40個百分點。新界西CRI_Mass回報率報3.51%，按月跌0.05個百分點，連跌4個月共0.20個百分點。新界東CRI_Mass回報率報3.56%，按月跌0.03個百分點。
租金回報達4厘或以上屋苑按月增2個
在143個成份屋苑中，2026年2月份租金回報高於H按息(3.25%)有91個，即63.6%屋苑供平過租，其中租金回報達4厘或以上的屋苑有14個，較1月份增加2個。回報率最高的首10個屋苑，包括荃威花園4.63%，大埔中心4.55%，嘉輝花園4.39%，華景山莊4.37%，得寶花園4.35%，富豪花園4.31%，河畔花園4.24%，置富花園4.22%，青怡花園4.17%，黃埔新村4.16%。
主要屋苑回報方面，康怡花園3.58%，杏花村3.50%，太古城3.37%，海怡半島3.36%，美孚新村3.99%，新都城3.62%，黃埔花園3.50%，麗港城3.47%，沙田第一城3.95%，太湖花園3.84%，迎海3.24%，名城2.96%，嘉湖山莊3.45%，Yoho Town3.44%，映灣園3.41%，尚悅3.29%。