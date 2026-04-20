觀塘敬業街甲廈四層放售 意向價2.49億｜商廈市況

萊坊獲委任為獨家代理，以私人協商形式出售位於九龍觀塘敬業街41號之罕有甲級寫字樓物業，涉及3樓、5樓、6樓及7樓，四層連續樓層。該物業以「現狀」交吉出售，總意向價為約2.49億元，折價價為每呎4,000元，可分拆出售。

該物業於 2022年落成，為一座樓高 27層的甲級商廈（包括地下，不計地庫 B1至 B3層及天台），物業設計現代化，用上玻璃幕牆，地下大堂設計新穎。每層建築面積約 15,564方呎，四層合共約62,256方呎，樓面方正實用，空間靈活度高，適合不同企業營運需要。物業配備大型停車場設施，合共提供 161個車位，當中包括私家車及電單車的充電位，切合現代企業對可持續發展及員工配套的需求。

萊坊大中華區投資部主管胡孝直表示，作為區內較新落成的甲級商廈，該物業實用率高並採用無柱式設計，有助企業更高效地運用辦公空間。項目位處新型商業帶，整體環境相對觀塘道沿線更為舒適，同時兼備完善交通及配套，特別適合金融保險、專業服務企業及教育機構進駐。每層樓面面積寬敞，空間規劃具高度靈活性，可配合不同營運需要，在商廈市場經歷價格調整的背景下，為企業提供具吸引力的中長線投資或自用選擇。