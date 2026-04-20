周末新盤成交量大升1.2倍 兩新盤首輪銷售帶動市場｜一手市況

過去周末有兩個大型新盤進行首輪銷售，帶動市場氣氛。周末兩日(18日及19日)錄得約284伙一手成交，較上周的約129宗大增155伙或約120%。「啟德海灣2」首輪銷售即日沽出127伙，以及「柏傲莊III」首輪以價單發售88伙，全數單位即日沽清，帶動新盤成交量上升。
啟德海灣錄兩組大手客各購5伙
由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的「啟德海灣」第2期「啟德海灣2」首輪以價單形式發售160伙，即日沽出127伙，套現逾9億元。項目兩期於周末兩日合共售出133伙，套現逾10億元，
發展商表示，項目錄得多組大手買家入市個案，其中有兩組大手買家分別以逾3,400萬元及逾2,800萬元購入5伙。當中一組買家購入1伙兩房連儲物室單位及4伙一房單位；另一組買家則購入5伙一房單位。
發展商表示，今日(19日)成交單位包括第1C座27樓C室，實用面積548方呎，為兩房連儲物室間隔，成交價1,330.5萬元，呎價24,279元
柏傲莊III首輪88伙全數沽清
新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的沙田大圍站上蓋發展項目「柏傲莊」第3期「柏傲莊III」首輪以價單發售88伙，全數單位即日沽清，合共套現逾9.5億元。
於X組時段，早前招標購入四房大宅買家可享「尊貴業主提名優惠」，被提名人可優先揀樓，該時段沽出20伙。接著為S組大手時段，當中最大手買家斥資逾4,600萬元購入4伙。發展商表示，在B組時段，吸引逾200組買家到場登記，準賣家人龍一度由室內排隊區延伸至大堂外，高峰時期排隊人龍逾500米，氣氛熱鬧，井然有序，預留的20伙最後亦迅速全數獲買家認購。
海瑅灣I兩日連沽11伙
由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城13B期「海瑅灣I」於周末兩日合共售出11伙，套現逾8,600萬元。
當中最高成交價單位為2B座56樓D室，實用面積558方呎，兩房開放式廚房連書房間隔，以931.26萬元，呎價16,689元。至於最高成交呎價單位為1B座12樓B室，實用面積457方呎，兩房開放式廚房間隔，成交價817.7萬元，呎價17,893元。
ONE STANLEY獲大手客逾1.1億掃2伙
建灝地產集團旗下赤柱臨海超級豪宅「ONE STANLEY」以招標形式售出位於第6座1及2樓B單位複式大宅，以及第6座3樓B單位天際特色大宅，兩伙大宅均由同一組買家購入，總成交價逾1.1億元。
成交的第6座1及2樓B單位複式大宅，實用面積2,565方呎，屬五房四套連儲物套及私人升降機大堂間隔，大宅客飯廳空間分明，向海面寬，最長逾11米，最深逾6米，外接露台盡覽寬闊海景。大廳層設有一個套房，方便住戶靈活使用。大宅採用複式設計，上層設4個房間，當中3個為套房，主人套房面積偌大且外接露台，室外海景一覽無遺。大宅設私人升降機大堂，住戶可乘搭升降機進出大宅，直達每一樓層。大宅成交價6,812萬元，呎價約26,558元。
至於另1伙成交單位為第6座3樓B單位天際特色大宅，實用面積1,215方呎，屬三房一套連儲物套、儲物房及私人升降機大堂間隔，大宅客飯廳空間分明，外接露台可享優美海景。主人套房與客飯廳同向享優美海景，另外兩間睡房面向翠綠山巒，景色優美。值得留意，單位內置樓梯直達空間廣達1,175方呎天台，背靠翠綠山巒面向壯闊海景，盡享背山面海寫意生活，成交價4,382萬元，呎價約36,066元。據了解，新買家為內地家族，為方便子女報讀鄰近國際名校，遂連購兩個單位供家人居住，並採用120天即供付款辦法購入自用。