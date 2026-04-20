周末新盤成交量大升1.2倍 兩新盤首輪銷售帶動市場｜一手市況

過去周末有兩個大型新盤進行首輪銷售，帶動市場氣氛。周末兩日(18日及19日)錄得約284伙一手成交，較上周的約129宗大增155伙或約120%。「啟德海灣2」首輪銷售即日沽出127伙，以及「柏傲莊III」首輪以價單發售88伙，全數單位即日沽清，帶動新盤成交量上升。

啟德海灣錄兩組大手客各購5伙

由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的「啟德海灣」第2期「啟德海灣2」首輪以價單形式發售160伙，即日沽出127伙，套現逾9億元。項目兩期於周末兩日合共售出133伙，套現逾10億元，