十大屋苑估價颷升 首季漲幅最高達20% 「中原估算價」使用量突破1200萬次｜樓市數據

中原地產一直積極將科技融入業務之中，提升客戶置業流程的體驗，加強市場競爭力，創造更高業務效益。配合人工智慧的高速發展，中原自去年起積極推動房地產科技(PropTech)的應用，成效相當顯著。其中，利用人工智能(AI)技術推出全港首創的「中原估算價」於去年8月正式推出，為全港約130萬個私人住宅單位提供20億個樓價估算，所有數據均可在中原網頁免費查閱，每周五定期更新。直至現時，「中原估算價」的使用量已超過1,200萬次，反映數據廣受市場認同及應用。

隨著今年樓價反彈力度強勁，銀行估價亦水漲船高。參考最新「中原估算價」數據，十大屋苑今年的估價升幅凌厲，升幅最大達兩成，當中港島區三大指標屋苑海怡半島、太古城及康怡花園的升幅最勁。其中，海怡半島32座中層E室，本月最新估算價為976萬元，與去年底816萬元比較，升幅19.6%，冠絕全港十大屋苑。

九龍區四大指標屋苑升幅 8% 至 14.4%

九龍區四大指標屋苑新都城、黃埔花園、麗港城、美孚新邨，升幅由8%至14.4%不等。銀行估價向來具周期性，市況向好時，估值相對進取；一旦市況逆轉，則迅速轉為保守。銀行估價的變化，更直接反映升勢之急。

展望後市，市場對物業的需求將進一步上升，預期次季樓價升勢將持續。中原地產定會努力把握機遇，致力透過 AI 技術及新媒體的開發應用，協助前線同事更高效率為客戶進行物業配對，進一步提昇客戶的置業體驗，為員工、客戶以及市場創造最大化價值。