ONE STANLEY連傢俬15號洋房 2695呎實現背山面海寫意生活(多圖)｜赤柱豪宅

建灝地產集團旗下赤柱臨海超級豪宅「ONE STANLEY」，集團特別推出2伙全新打造的連傢俬示範單位，分別為15號洋房及位於第8座的天際特色戶。

15 號洋房

全新打造之連傢俬示範洋房為坐落於臨海第二排「Beryl Avenue」的15號洋房，尊設專屬名字「Laurel」。是希臘神話中的月桂樹，象徵榮耀與卓越，寓意居所尊貴非凡。洋房實用面積為2,695方呎，屬四房兩套連書房、工人房、工作間、兩個儲物房、前後花園及天台間隔。設計以「輕奢詩意」為主題，透過精選紋理與俐落線條交織，塑造層次分明的臨海大宅，將海岸風光與當代生活美學融為一體。

大廳層採高樓底設計，層與層之間高度達4.2米，氣勢恢宏；客飯廳空間分明，最長約5.7米，深逾7米，以落地玻璃趟門連接特大花園，前後花園面積達425方呎，延伸室內外空間。洋房更設有私人升降機直達各層，彰顯超級豪宅格局。全屋配備頂級家電設備，廚房選用德國百年櫥櫃品牌Poggenpohl，工藝與美學兼備，成就品味生活。