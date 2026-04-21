ONE STANLEY連傢俬15號洋房 2695呎實現背山面海寫意生活(多圖)｜赤柱豪宅

建灝地產集團旗下赤柱臨海超級豪宅「ONE STANLEY」，集團特別推出2伙全新打造的連傢俬示範單位，分別為15號洋房及位於第8座的天際特色戶。
15號洋房
全新打造之連傢俬示範洋房為坐落於臨海第二排「Beryl Avenue」的15號洋房，尊設專屬名字「Laurel」。是希臘神話中的月桂樹，象徵榮耀與卓越，寓意居所尊貴非凡。洋房實用面積為2,695方呎，屬四房兩套連書房、工人房、工作間、兩個儲物房、前後花園及天台間隔。設計以「輕奢詩意」為主題，透過精選紋理與俐落線條交織，塑造層次分明的臨海大宅，將海岸風光與當代生活美學融為一體。
大廳層採高樓底設計，層與層之間高度達4.2米，氣勢恢宏；客飯廳空間分明，最長約5.7米，深逾7米，以落地玻璃趟門連接特大花園，前後花園面積達425方呎，延伸室內外空間。洋房更設有私人升降機直達各層，彰顯超級豪宅格局。全屋配備頂級家電設備，廚房選用德國百年櫥櫃品牌Poggenpohl，工藝與美學兼備，成就品味生活。
1樓其中兩間睡房及2樓主人套房均向海，坐擁迷人海景。特大主人套房長約5.7米，最闊逾4.6米，採高樓底設計，層與層之間高度達3.325米，空間感十足。書房設計寬敞，長約3.5米，闊逾2.1米，可從容擺放大型書櫃與書桌，營造靜謐私屬天地。洋房內置樓梯直達面積526方呎天台，背靠翠綠山巒，前迎壯闊海景，真正實現「背山面海」的寫意生活。「ONE STANLEY」依山臨海而建，提供82伙，當中包括50伙11座4層高臨海低密度特色住宅單位及32幢豪華海景獨立洋房。當中洋房擁覽無際海景及設有私人升降機，另設地下低層及天台，以及連前後花園，部分更提供泳池。