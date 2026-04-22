ONE STANLEY連傢俬1215呎天際特色戶 法式臨海主題 (多圖)｜赤柱豪宅

建灝地產集團旗下赤柱臨海超級豪宅「ONE STANLEY」，集團特別推出2伙全新打造的連傢俬示範單位，分別為15號洋房及位於第8座的天際特色戶。

大宅設計以「法式臨海」為主題，揉合蔚藍海岸風情與赤柱獨有海灣景致，塑造優雅從容的生活氛圍。大宅採高樓底設計，層與層之間高度達3.5米，客飯廳呈橫向長形設計，長逾7.8米，最深逾3.9米，空間分明且外接39方呎特大露台，將南海遼闊景致自然延伸至室內。主人套房與客飯廳同向，海景盡覽無遺，細緻法式設計與海岸視野相互輝映，成就赤柱難得一見的雅致居所。

第8座3樓B室之天際特色大宅，實用面積為1,215方呎，屬三房一套連儲物套房、儲物房及天台間隔，空間布局井然有序，設私人升降機大堂，可直達地庫停車場，私隱與尊貴並重，出入從容便捷。

廚房同樣選用德國Poggenpohl櫥櫃，配備多組座地儲物櫃、吊櫃及一系列頂級家電，機能與格調兼備，讓住戶盡享入廚之樂。全屋嚴選國際品牌潔具，細節之處盡顯矜貴質感。天台面積廣達1,175方呎，背山面海，飽攬海天一色，為住戶締造專屬的空中花園。

「ONE STANLEY」依山臨海而建，提供82伙，當中包括50伙11座4層高臨海低密度特色住宅單位及32幢豪華海景獨立洋房。當中洋房擁覽無際海景及設有私人升降機，另設地下低層及天台，以及連前後花園，部分更提供泳池。