折實均呎$19940 首岸 加推120伙 最平648萬

一手市場氣氛熾熱，發展商積極推貨應市。恒基地產(012)、希慎興業(014)及帝國集團合作發展的紅磡「首岸」昨加推2號價單共120伙，全數位處第1期2座單位，涵蓋115伙兩房及5伙三房。扣除最高9%折扣優惠計算，折實價由648.01萬元起，折實呎價由18,360元起，折實平均呎價 19,940元，較首張價單18,666元高約6.8%。
恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝稱，是次屬原價加推，單位訂價主要反映景觀及樓層因素，將於短期內公布銷售安排。今批單位實用面積339至642方呎，折實價648萬至1,315.7萬元，折實呎價18,360至21,158元。入場單位為5樓M室兩房，實用面積339方呎，折實呎價19,115元。
柏傲莊III日內公布銷售安排
新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的大圍站上蓋發展項目「柏傲莊III」最快日內上載銷售安排，於周六次輪發售。中原地產為配合銷售設專屬置業優惠，即日起至本月30日，買家經該行購入項目，入伙後首年再經該行租出的首5名單位業主，享首年「中原收租保」及一年租賃管理服務，優惠總值約12萬元。
港鐵錦上路站2期接獲8份標書
港鐵元朗錦上路站第2期物業發展項目昨截標，接獲8間發展商及財團提交標書，包括新鴻基地產(016)、長江實業集團(1113)、恒基地產、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、會德豐地產獨資入標；另信和置業(083)夥拍鷹君集團(041)、中國海外(688)及招商局置地(978)合資入標。綜合市場預測，項目估值約36億至72億元，每方呎樓面地價3,000至6,000元。港鐵物業及國際業務常務總監鄧智輝指，會盡快公布結果，並透露月內會到地產建設商會諮詢業界關於屯門站第2期發展項目，爭取短期內招標。