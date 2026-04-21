折實均呎$19940 首岸 加推120伙 最平648萬

一手市場氣氛熾熱，發展商積極推貨應市。恒基地產(012)、希慎興業(014)及帝國集團合作發展的紅磡「首岸」昨加推2號價單共120伙，全數位處第1期2座單位，涵蓋115伙兩房及5伙三房。扣除最高9%折扣優惠計算，折實價由648.01萬元起，折實呎價由18,360元起，折實平均呎價 19,940元，較首張價單18,666元高約6.8%。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝稱，是次屬原價加推，單位訂價主要反映景觀及樓層因素，將於短期內公布銷售安排。今批單位實用面積339至642方呎，折實價648萬至1,315.7萬元，折實呎價18,360至21,158元。入場單位為5樓M室兩房，實用面積339方呎，折實呎價19,115元。