名人沽貨｜影帝周潤發售出西半山三房 揸足31年帳賺358萬 升值逾90%

樓市氣氛暢旺，市場上有名人把握時機沽貨套現。人稱「發哥」的影帝周潤發，近日以公司名義售出其位於西半山堅道嘉景臺一個三房單位，持貨約31年，帳面獲利358萬元或約91%，亦是他相隔近16年再度沽貨。
據悉，上述成交單位為嘉景臺中層F室，實用面積約541方呎，屬三房間隔。原開價899萬元放售，經議價後於2月中以750萬元沽出，累減149萬元或約16.6%，呎價約13,863元，較銀行網上估價約816萬元低約8.1%
單位由周潤發以公司名義持有，於1995年斥392萬元購入，持貨約31年轉售，帳面獲利358萬元，物業期內升值約91.3%。
翻查資料，「發哥」對上一次出售物業追溯到2010年8月，當時以5,700萬元售出九龍塘郝德傑道嘉珀山2座頂層特色戶連一個車位，實用面積2,469方呎，連700方呎平台及1,200方呎天台，持貨約6年，帳面賺1,020萬元或21.8%離場。
傳現仍至少手持7項物業或地皮 總市值逾10億
市場消息指，「發哥」現時仍至少手持7項物業或地皮，分別位於山頂、九龍塘及西貢等，總市值超過10億元。當中包括山頂陽光花園獨立屋，實用面積約2,547方呎，附約2,000方呎花園及700方呎天台，兩年前曾開價1.95億元放售。
資料顯示，嘉景臺位於西半山堅道93號，1990年入伙，提供221伙，單位實用面積由436至1,482方呎。屋苑自去年迄今共錄得6宗二手買賣，而上述成交為該廈今年首宗成交。