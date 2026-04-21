名人沽貨｜影帝周潤發售出西半山三房 揸足31年帳賺358萬 升值逾90%

樓市氣氛暢旺，市場上有名人把握時機沽貨套現。人稱「發哥」的影帝周潤發，近日以公司名義售出其位於西半山堅道嘉景臺一個三房單位，持貨約31年，帳面獲利358萬元或約91%，亦是他相隔近16年再度沽貨。

據悉，上述成交單位為嘉景臺中層F室，實用面積約541方呎，屬三房間隔。原開價899萬元放售，經議價後於2月中以750萬元沽出，累減149萬元或約16.6%，呎價約13,863元，較銀行網上估價約816萬元低約8.1%

單位由周潤發以公司名義持有，於1995年斥392萬元購入，持貨約31年轉售，帳面獲利358萬元，物業期內升值約91.3%。