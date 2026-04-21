柏傲莊III周六次輪價單發售75伙 大手組別增至最多可購6伙｜大圍新盤

新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的沙田大圍站上蓋發展項目「柏傲莊」第3期「柏傲莊III」今日(21日)上載銷售安排，落實於本周六(25日)進行次輪價單發售75伙，以最高折扣20%計算，單位折實售價由789.3萬元起，折實呎價由21,928元起。發展商表示，項目累收逾7,500個認購登記，超額認購逾99倍。 該75伙包括27伙一房及48伙兩房，單位實用面積介乎307至534方呎。價單定價由986.7萬至1,800.3萬元，呎價27,412元至34,213元。扣除最高折扣20%計算，單位折實售價由789.3萬至1,440.2萬元，折實呎價介乎21,928元至27,368元。

銷售將分為四個組別 預留 20 伙予 B 組買家 銷售安排顯示，當日將分為四個組別揀樓。X組為招標購入四房大宅買家提名之合資格買家，購買四房一套大宅可獲一個提名權，購買四房雙套大宅可獲兩個提名權，每個提名權可買1伙。 其後S組買家可購買2至6伙，當中至少一半為指定一房單位。緊接為A組買家可購買1個指定一房單位，或購買2個單位，當中包括一個指定一房單位。而B組買家可購1至2伙，已預留20伙於此時段供買家揀選。 圍方港鐵商場消費禮遇 買家可享 1500 元電子禮券