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出版：2026-Apr-21 17:49
更新：2026-Apr-21 17:49

柏傲莊III周六次輪價單發售75伙 大手組別增至最多可購6伙｜大圍新盤

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「柏傲莊III」次輪銷售累收逾7,500個認購登記，以價單發售75伙計算，超額認購逾99倍。

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新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的沙田大圍站上蓋發展項目「柏傲莊」第3期「柏傲莊III」今日(21)上載銷售安排，落實於本周六(25)進行次輪價單發售75伙，以最高折扣20%計算，單位折實售價由789.3萬元起，折實呎價由21,928元起。發展商表示，項目累收逾7,500個認購登記，超額認購逾99倍。

75伙包括27伙一房及48伙兩房，單位實用面積介乎307534方呎。價單定價由986.7萬至1,800.3萬元，呎價27,412元至34,213元。扣除最高折扣20%計算，單位折實售價由789.3萬至1,440.2萬元，折實呎價介乎21,928元至27,368元。

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銷售將分為四個組別 預留20伙予B組買家

銷售安排顯示，當日將分為四個組別揀樓。X組為招標購入四房大宅買家提名之合資格買家，購買四房一套大宅可獲一個提名權，購買四房雙套大宅可獲兩個提名權，每個提名權可買1伙。

其後S組買家可購買26伙，當中至少一半為指定一房單位。緊接為A組買家可購買1個指定一房單位，或購買2個單位，當中包括一個指定一房單位。而B組買家可購12伙，已預留20伙於此時段供買家揀選。

圍方港鐵商場消費禮遇 買家可享1500元電子禮券

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「柏傲莊」無縫連接港鐵大型商場圍方，面積達65萬方呎，匯聚近150個商戶，一站式滿足生活所需。為配合此得天獨厚優勢，買家凡經價單方式購入單位，可獲贈港鐵商場圍方價值1,500元的電子禮券(有效期至2027331)

「柏傲莊III」由2座大樓組成，提供892伙，提供一房至四房，並主打三及四房單位，四房戶更是「柏傲莊III」獨有戶型。

即睇大圍柏傲莊III最新資訊 (House730)

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