葵涌iCITY全新2期首推15個24小時工作間 折實價216.2萬元起 設大手客優惠｜工廈市況

項目首張價單定價介乎235萬至310.6萬元，發展商提供兩種付款辦法，包括90天成交期，可享按定期3%的折扣，以及45天成交期，可享按定期8%的折扣。若以較高折扣優惠的45天成交期計算，折實售價由216.2萬至285.75萬元，平均折實價約266.2萬元，平均折實呎價約6,570元。

金朝陽集團發展的葵涌「iCITY」全新二期24小時工作間今日(21日)公布首張價單，涉及8樓共15個工作間，建築面積介乎335至449方呎，折實售價由216.2萬元起。

項目同時設有大手客優惠，凡購買兩個單位可獲額外2%的樓價折扣，最高折扣可達10%。目前二期6樓至7樓部分單位已獲大手客預留；示範單位於即日起開放予公眾參觀。

「iCITY」坐落於葵涌打磚坪街111號，工作間建築面積由335至510方呎不等，樓底高達4.2米，每伙單位均內置獨立洗手間。此外，項目備有約1.8萬方呎的多元化園林平台，為用戶提供綠化休憩空間，更提供具增值服務，協助業戶策劃活動。

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，近年工廈物業市場中，中小型單位的買賣交投以自用需求為主，特別是可即時使用、配套清晰的現樓項目，對用家及投資者最具吸引力。「iCITY」二期位處成熟工商區，鄰近多條主要交通幹道，配合現樓形式推出，料將受用家及投資者追捧。