ONE STANLEY至尊花園複式大宅逾1.27億成交 呎價3.8萬｜赤柱豪宅

是次成交的第12座地下及1樓A單位「至尊花園複式大宅」，坐落於項目之「Coral Avenue」正中心位置，可享廣闊的無遮擋海景。「至尊花園複式大宅」實用面積3,341方呎，屬四房四套連儲物套、儲物房、化妝間、前廳及前後花園間隔，特大客飯廳空間分明，最長約12.7米，深逾6.3米，外接面積廣達960平方呎前後花園，花園最長逾12.6米，最深逾5.5米。大宅設升降機直達每一樓層，上層寢區特設有4套房，盡享私人空間，同時亦突顯頂級豪宅氣派。

建灝地產集團旗下赤柱臨海超級豪宅「ONE STANLEY」今日(21日)再添一宗逾億元成交個案。建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目透過招標形式售出位於第12座地下及1樓A單位「至尊花園複式大宅」，成交價逾1.27億元，呎價38,240元；此戶型全盤只此1伙，供應珍罕。

買家為香港人 採用 120 天即供入市自用

據了解，買家為香港人，鍾情大宅可享無敵海景及花園戶外空間。另外，會所設施多元化，包括設有游泳池及海景健身室等。同時項目位置理想，方便其子女在南區就讀知名國際學校，因此採用120天即供付款辦法購入自用。

鄭智荣指，近月「ONE STANLEY」的預約參觀量亦持續向升，是次成交為項目3日內兩度單日逾億元成交，銷情火熱。連同上述成交，項目累積售出41伙，總成交金額逾43億元，不少戶型僅餘少量單位或已悉數沽清，銷售成績理想。近期樓市成交表現持續向好，成交步伐加快，加上本港優質全新海景超級豪宅供應向來稀缺，吸引不少富豪買家紛紛物色心儀豪宅物業。集團維持預計年內豪宅樓價將有8%至13%升幅，並對項目短期內再創佳績充滿信心。鑑於項目今年銷售成績理想，配合整體住宅價格呈上升趨勢，集團將考慮於五一黃金周後調高項目的內部指引價。