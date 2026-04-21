身體力行！施永青基金斥820萬買太古城兩房 半年擲近1.4億豪掃10伙住宅｜名人入市

資料顯示，太古城天山閣低層H室，單位實用面積約582方呎，兩房間隔，於本月初以820萬元沽出，較銀行估價略低約2%，呎價約14,089元。買家以FIFE INVESTMENT LIMITED名義作登記，其股東為施永青基金有限公司，董事包括施永青。

二手樓價低位回升，樓市交投暢旺，地產業界老行尊亦積極入市，身體力行展示對樓市前景的信心。中原集團主席施永青名下基金最新斥820萬元購入藍籌屋苑鰂魚涌太古城一個兩房單位，連同是次成交，該基金在約半年間共擲近1.4億元購入10伙住宅單位。

上手業主持貨 16 年帳賺 372 萬

據悉，原業主於2010年以448萬元購入單位，持貨約16年，現轉售帳面獲利372萬元，物業期內升值約83%。

翻查資料，施永青名下基金自去年10月起不斷掃貨，迄今合共買入10伙住宅單位，包括西營盤翰林峰、堅尼地城泓都、九龍站擎天半島、奧運站柏景灣及帝柏海灣、何文田瑜一等，總涉及金額近1.39億元；而上述太古城成交料為該基金今年首度入市。

施永青在本報專欄表示，受惠港元貶值，作為實體資產的樓宇將展開升勢。若本港利率隨美息下降，將有更多的資金流入房地產市場。他指，本港住宅市道已確認見底回升，預期這個上升浪可持續六年。