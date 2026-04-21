銅鑼灣全幢商廈BIZ AURA連租約招標出售

銅鑼灣邊寧頓街13號的全幢商業大廈「BIZ AURA」以「現狀」連租約出售。(代理提供)

仲量聯行、高力香港及植銘資本獲委任為聯合首席代理，以公開招標形式放售位於銅鑼灣邊寧頓街13號的全幢商業大廈「BIZ AURA」，截標日期為今年6月9日中午12時正；項目將以「現狀」連租約出售。

「BIZ AURA」總建築面積約36,100方呎，大廈地下至3樓設有獨立專用電梯，4樓更設有特式平台，現獲多間連鎖餐廳及特色食肆承租；5樓至24樓則為寫字樓樓層，每層樓面約1,380方呎，採用一梯一伙及無柱式設計，樓底高度約3.15米。

項目位處港島銅鑼灣黃金地段，匯聚購物、觀光及商業精粹，地理位置得天獨厚，坐擁完善的交通網絡及成熟的商業配套，距離港鐵銅鑼灣站僅約3分鐘步程。