銅鑼灣全幢商廈BIZ AURA連租約招標出售

仲量聯行、高力香港及植銘資本獲委任為聯合首席代理，以公開招標形式放售位於銅鑼灣邊寧頓街13號的全幢商業大廈「BIZ AURA」，截標日期為今年6月9日中午12時正；項目將以「現狀」連租約出售。
「BIZ AURA」總建築面積約36,100方呎，大廈地下至3樓設有獨立專用電梯，4樓更設有特式平台，現獲多間連鎖餐廳及特色食肆承租；5樓至24樓則為寫字樓樓層，每層樓面約1,380方呎，採用一梯一伙及無柱式設計，樓底高度約3.15米。
項目位處港島銅鑼灣黃金地段，匯聚購物、觀光及商業精粹，地理位置得天獨厚，坐擁完善的交通網絡及成熟的商業配套，距離港鐵銅鑼灣站僅約3分鐘步程。
仲量聯行資本市場部執行董事鄧潔瑩表示，是次標售項目集長短線投資優勢於一身。短期而言，現有穩定租客能提供良好現金流；中期策略上，其硬件配套提高改裝及增值潛力，更好迎合市場需求。長遠來看，核心區全幢商廈供應極為罕有，加上周邊租賃需求強勁，此類資產向來深受內地投資者、家族辦公室及高淨值人士追捧。
高力香港資本市場及投資服務部高級董事吳嘉輝指，「BIZ AURA」的獨特之處在於其前身為酒店，現已轉型為商廈，但仍保留了完善的基礎設施，為未來用途轉換提供了極大彈性。物業的商業與寫字樓規劃分明，並配備專用商業樓層電梯，可有效分流人潮，減輕高峰時段的壓力，提升整體運作效率。
植銘資本羅小姐稱，罕有全幢物業坐落於銅鑼灣黃金地段，鄰近還有大型商業綜合發展項目即將落成，實屬難求。