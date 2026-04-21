短炒獲利交投湧現！青衣翠怡花園兩房年半轉手賣貴72萬｜二手市況

二手樓價低位回升，各區湧現不少短炒獲利個案。利嘉閣地產葵青一城新城市區助理營業董事彭錦添稱，市場最新錄得青衣翠怡花園1期4座中層18室成交，單位實用面積約365方呎，屬兩房間隔，望內園景，以470.8萬元沽出，呎價約12,899元。 據悉，原業主於2024年11月以約398.8萬元購入單位，持貨僅約1年半，現轉售帳面獲利約72萬元，物業期內升值約18.1%。 元朗朗天峰兩房 14 個月賺近 128 萬 利嘉閣地產元朗站一行助理分區經理莫家進表示，該行該行客戶董事楊采知最新促成元朗朗天峰1B座低層C室成交，單位實用面積約397方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，外望開揚景觀。

莫家進透露，新買家為區內客，經利嘉閣真盤源平台見上址放盤，即聯絡代理。客人認為單位新淨企理，間隔四正，加上景觀理想，決定洽購。業主原以510萬元放售單位，議價後以508萬元沽出，呎價約12,796元。 據悉，原業主於去年2月以約380.5萬元一手買入單位，持貨約14個月轉售，帳面賺約127.5萬元，物業期內升值約33.5%。莫家進補充，該屋苑現時有約30個單位放盤，最低入場費由約405萬元起。

西沙 SIERRA SEA 一房 11 個月升值「 1 球」 中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖稱，馬鞍山區本月暫錄約80宗二手買賣，其中西沙SIERRA SEA最新錄得1A(2)期5座低層F室成交，單位實用面積約311方呎，一房間隔。原開價約470萬元，議價後以450萬元沽出，呎價約14,469元。 胡耀祖透露，新買家為上車客，見單位間隔合用，居住環境舒適，即決定入市單位自用。據了解，原業主於2025年5月以350萬元購入單位，持貨11個月，是次轉售帳面獲利100萬元，物業期內升值約28.6%。