信置財團奪錦上路站2期 總投資逾130億 獲商場擁有權

樓市氣氛向好，發展商投地意欲增加。港鐵(066)今年首個推出住宅項目、元朗錦上路站第2期周一截標，共接獲8份標書，為近4年來收標最多的港鐵招標項目。最終由信和置業(083)、中國海外發展(688)、招商局置地(978)及鷹君集團(041)合組財團奪得，並取得商業部分的未來擁有權。信置表示，項目總投資額逾130億元。
港鐵表示，是次中標發展商均為具規模及信譽優良的物業發展公司，亦曾參與港鐵公司的物業發展項目，同時將取得此發展項目商業部分的未來擁有權。
信置主席黃永光指，集團非常高興投得這幅優質用地，是北部都會區首個大型發展項目，而北都將建設成為國際創新科技產業基地，潛力無限。集團對國家及香港前景充滿信心，項目總投資額逾130億元。信置執行董事田兆源說，項目擁屯馬綫及未來北環綫的雙綫優勢，將成為連接北部都會區與市區的重要交通樞紐。隨着第三間醫學院落戶北部都會區大學城，區內勢必匯聚高端醫療及科研人才，進一步提升區域競爭力。
中國海外地產董事總經理游偉光指，北環綫是連接香港東西鐵路綫的重要基建項目，錦上路站是重要的樞紐站，項目憑藉其緊鄰鐵路的區位優勢，享深港跨境往來之便。
錦上路第2期項目吸引新鴻基地產(016)、嘉華國際(173)、會德豐地產等入標，住宅總樓面面積約76.78萬方呎，商業總樓面面積約43.86萬方呎。
首岸周六首輪開賣218伙
恒基地產(012)牽頭發展的紅磡「首岸」第1期將於周六首輪發售218伙，包括203伙兩房及15伙三房，實用面積339至642方呎。扣除最高9%折扣優惠後，折實價638萬至1,315.76萬元，折實呎價17,365至21,1589元，折實平均呎價19,402元。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝說，首輪銷售將於周三下午4時截票。