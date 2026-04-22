信置財團奪錦上路站2期 總投資逾130億 獲商場擁有權

樓市氣氛向好，發展商投地意欲增加。港鐵(066)今年首個推出住宅項目、元朗錦上路站第2期周一截標，共接獲8份標書，為近4年來收標最多的港鐵招標項目。最終由信和置業(083)、中國海外發展(688)、招商局置地(978)及鷹君集團(041)合組財團奪得，並取得商業部分的未來擁有權。信置表示，項目總投資額逾130億元。

港鐵表示，是次中標發展商均為具規模及信譽優良的物業發展公司，亦曾參與港鐵公司的物業發展項目，同時將取得此發展項目商業部分的未來擁有權。