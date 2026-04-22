首岸1期暫收逾5000票 超額認購22倍 恒生提供優惠按揭服務｜紅磡新盤

據銷售安排顯示，項目首輪銷售分為S組、A組及B組揀樓，S組及A組為大手客組別，將會安排133伙可供揀選。韓家輝指，目前大手客票源佔整體約20%，完成首輪銷售後，部署最快下周加推全新3號價單，屆時單位定價有機會上調。

韓家輝透露，入票客源分布方面，約60%來自九龍區，約20%來自港島區，餘兀來自新界區；整體逾60%入票客是持有香港身份證。

另外，恒生銀行特意為「首岸」買家提供一站式按揭及銀行開戶服務。恒生銀行零售銀行及財富管理存款外匯及抵押貸款業務主管林禧彥表示，該行將為買家提供優惠按揭服務，包括首50位合資格客戶可額外獲贈限量999.9足金幸運金幣一枚、提供定息按揭計劃，首3年定息期年息為2.73厘，定息期後息率為最優惠利率(P)減1.75厘、可獲2,888元的綠色按揭現金回贈、豁免首兩年優越理財戶口月費。

「首岸」首輪發售單位包括203伙兩房及15伙三房，實用面積介乎339至642方呎。扣除最高9%折扣優惠後，單位折實售價則由638萬至1,315.76萬元，折實呎價介乎17,365元至21,1589元，折實平均呎價19,402元。