ONE STANLEY夥中原地產推全新置業禮遇 總值達150萬｜赤柱豪宅

建灝地產集團旗下赤柱臨海超級豪宅「ONE STANLEY」自招標以來屢錄成交，適逢五一黃金周將至，為配合該盤臨海奢華生活環境，項目特別夥拍中原地產推出專屬置業禮遇，由即日起至今年5月15日期間，凡經中原地產選購項目指定單位的首3名買家，即可獲贈價值50萬元全方位智能家居及影音系統設備禮券，優惠總值可達150萬元，先到先得。

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，「ONE STANLEY」貴為南區最受矚目的超級豪宅之一，項目位處臨海地段，前臨南海無際美景，私隱度極高，恍如置身於奢華度假勝地，一直吸引不少嚮往度假生活的富豪及商家。項目迄今已售出41伙，總成交金額逾43億元，多款戶型現僅餘少量單位或已悉數沽清，銷售成績理想。隨著五一黃金周臨近，為了令買家進一步感受項目奢華超豪級享受，集團決定夥拍中原地產推出置業禮遇，送出總值達150萬元之禮遇，非常吸引。