ONE STANLEY夥中原地產推全新置業禮遇 總值達150萬｜赤柱豪宅

建灝地產集團旗下赤柱臨海超級豪宅「ONE STANLEY」自招標以來屢錄成交，適逢五一黃金周將至，為配合該盤臨海奢華生活環境，項目特別夥拍中原地產推出專屬置業禮遇，由即日起至今年5月15日期間，凡經中原地產選購項目指定單位的首3名買家，即可獲贈價值50萬元全方位智能家居及影音系統設備禮券，優惠總值可達150萬元，先到先得。
建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，「ONE STANLEY」貴為南區最受矚目的超級豪宅之一，項目位處臨海地段，前臨南海無際美景，私隱度極高，恍如置身於奢華度假勝地，一直吸引不少嚮往度假生活的富豪及商家。項目迄今已售出41伙，總成交金額逾43億元，多款戶型現僅餘少量單位或已悉數沽清，銷售成績理想。隨著五一黃金周臨近，為了令買家進一步感受項目奢華超豪級享受，集團決定夥拍中原地產推出置業禮遇，送出總值達150萬元之禮遇，非常吸引。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，近期樓市表現暢旺，一手市場交投尤其熾熱。本月至今已錄得近1,500宗一手成交，亦是連續第15個月維持逾千宗水平。他預計，4月全月一手成交量可達2,500宗，規模與上月相若，料第二季可延續旺勢。豪宅市場亦表現活躍，據中原記錄，全港首季已錄逾120宗價值5,000萬元以上的一手成交，涉及總金額超過140億元，可見高端客群及資金持續流入本港，樓市升浪將持續。
中原地產山頂南區、港島南岸、愉景灣及離島區高級資深營業董事何兆棠稱，根據中原地產山頂南區統計數字，扣除內部轉讓個案，山頂南區首季錄9宗逾億元一手豪宅成交，涉資約20.5億元；較去年同期的3宗及4.8億元，分別大幅急升200%及327%。「ONE STANLEY」位處尊貴地段，保值及升值潛力極具保證，其租賃潛力亦不容小覷。以項目一伙地下連花園特色戶為例，實用面積834方呎，附設463方呎花園，早前以6.5萬元租出，租金回報率達3.2厘。由此可見，無論在買賣或租賃市場，項目前景均被看高一線。
「ONE STANLEY」依山臨海而建，整個項目共提供82伙，當中包括50伙11座4層高臨海低密度特色住宅單位@及32幢豪華海景獨立洋房。臨海低密度特色住宅單位提供多種戶型選擇，每款供應稀少。而洋房更是市場罕有，擁覽無際海景及設有私人升降機，另設地下低層及天台，以及連前後花園，部分更提供泳池。