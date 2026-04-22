入伙盤受追捧！利嘉閣促成柏瓏高層兩房交投 呎價逾1.8萬創二手新高

由信和置業(083)、嘉華國際(173)、中國海外(688)及港鐵(066)合作發展的港鐵錦上路站「柏瓏」自入伙以來備受追捧，租售需求強勁，今年暫錄得約11宗二手買賣，成為市場的焦點。
利嘉閣地產元朗區高級分區董事楊偉建表示，近期利嘉閣促成多宗柏瓏二手成交，當中包括一個8座高層B5室，實用面積約444方呎，採兩房間隔，由區內換樓客以808萬元承接，呎價約18,198元，創屋苑二手呎價新高。
單位9個月升值近「1球」
據悉，原業主於2025年7月一手購入單位，當時買入價約709萬元，持貨約9個月，現轉售帳面獲利99萬元或約14%。
利嘉閣地產葵青、元朗、東涌及一城新城市高級首席營業董事胡文妮指出，利嘉閣在競爭激烈的市場中表現卓越，由2026年初至今日(22日)，成功促成「柏瓏」一手、二手共32宗成交，進一步鞏固於區內的領先優勢。「柏瓏」今年的二手成交中，以兩房單位最受歡迎，佔比超過60%，反映家庭客對柏瓏的高度需求。
胡文妮補充，錦上路站2期大型商住發展項目招標結果日前公布，同樣由「柏瓏」發展商信和置業(083)牽頭財團投得。項目優勢在於擁屯馬綫及未來北環綫的雙綫優勢，交通極為便利，加上北部都會區將建設成為國際創新科技產業基地，隨着第三間醫學院落戶北部都會區大學城，區內勢必匯聚高端醫療及科研人才，進一步突顯其市場競爭力。作為唯一一間坐落港鐵錦上路站的地產代理行，利嘉閣對區內市場動態瞭如指掌，憑藉專業服務精神及團隊的努力，勢必成為區內的領頭羊。
資料顯示，柏瓏位於錦田錦河路29號，2024年入伙，分為3期發展，合共提供2,200伙。