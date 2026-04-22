入伙盤受追捧！利嘉閣促成柏瓏高層兩房交投 呎價逾1.8萬創二手新高

「柏瓏」自入伙以來備受追捧，租售需求強勁，今年暫錄得約11宗二手買賣。(資料圖片)

由信和置業(083)、嘉華國際(173)、中國海外(688)及港鐵(066)合作發展的港鐵錦上路站「柏瓏」自入伙以來備受追捧，租售需求強勁，今年暫錄得約11宗二手買賣，成為市場的焦點。

利嘉閣地產元朗區高級分區董事楊偉建表示，近期利嘉閣促成多宗柏瓏二手成交，當中包括一個8座高層B5室，實用面積約444方呎，採兩房間隔，由區內換樓客以808萬元承接，呎價約18,198元，創屋苑二手呎價新高。

單位 9 個月升值近「 1 球」

據悉，原業主於2025年7月一手購入單位，當時買入價約709萬元，持貨約9個月，現轉售帳面獲利99萬元或約14%。