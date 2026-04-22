開放一次睇樓即吸引三組客爭盤！投資者1868萬承接柏傲山兩房套(有圖)｜二手市況

二手市場氣氛暢旺，優質放盤更掀起準買家爭購情況。北角柏傲山最新一個兩房一套單位，開放一次睇樓機會後，隨即吸引四組客湧至，最終更在三組客同時競爭下，由一名投資客以1,868萬元購入。

中原地產北角半山柏傲山分行高級區域營業董事梁惠卿表示，分行最新促成柏傲山3座中層B室買賣，單位實用面積約735方呎，採兩房一套間隔。單位原於2025年12月以1,780萬元連租約放售，由於一直無法安排睇樓，至近期租約即將期滿，業主調升叫價至1,850萬元，加幅70萬元或約3.9%，並開放一次睇樓機會，隨即吸引四組客湧至，最終更在三組客同時競爭下，由一名投資客以1,868萬元承接，呎價約25,415元。