開放一次睇樓即吸引三組客爭盤！投資者1868萬承接柏傲山兩房套(有圖)｜二手市況

二手市場氣氛暢旺，優質放盤更掀起準買家爭購情況。北角柏傲山最新一個兩房一套單位，開放一次睇樓機會後，隨即吸引四組客湧至，最終更在三組客同時競爭下，由一名投資客以1,868萬元購入。
中原地產北角半山柏傲山分行高級區域營業董事梁惠卿表示，分行最新促成柏傲山3座中層B室買賣，單位實用面積約735方呎，採兩房一套間隔。單位原於2025年12月以1,780萬元連租約放售，由於一直無法安排睇樓，至近期租約即將期滿，業主調升叫價至1,850萬元，加幅70萬元或約3.9%，並開放一次睇樓機會，隨即吸引四組客湧至，最終更在三組客同時競爭下，由一名投資客以1,868萬元承接，呎價約25,415元。
⇊直擊柏傲山3座中層B室⇊
屋苑目前僅餘6個同類戶放盤
梁惠卿指出，該屋苑現時同類型供應極其短缺，目前僅餘6個同類放盤，且全數連租約無法睇樓，令上址成為市場唯一的「可睇樓」優質選擇。新買家看好物業收租潛力，決定入市。按單位現時月租3.6萬元計，料可享約2.3厘租金回報。
物業11年間跌價14萬
據悉，原業主於2014年以約1,882萬元一手購入單位，持貨約11年，是次轉售帳面微蝕約14萬元，物業期內貶值不足約1%。惟計及期內租金收入，相信實質獲利離場。
資料顯示，柏傲山位於北角半山天后廟道18A號，2015年入伙，共有5座，提供358個單位。