流血不止！白石角屋苑業主損手百萬掟貨 同樣7年前入市｜二手市況

樓市利好消息多，帶動二手交投，惟當中不乏蝕讓個案。大埔白石角新近連錄業主損手出貨個案，同樣於7年前樓價較高位時入市，現今帳面均輸超過100萬元離場。

海日灣 II 三房蝕 116 萬沽

中原地產新界東豪宅白石角第一分行經理梁建禮表示，海日灣II最新錄得第1座低層B室，單位實用面積約700方呎，三房連套房及工人房間隔。原開價約880萬元，日前議價後以878萬元沽出，呎價約12,543元。

據了解，新買家為同區客，見單位價錢合理，間隔合用，即入市單位自用。原業主於2019年以994萬元購入單位，持貨約7年，是次轉售帳面損失約116萬元，物業期內貶值約11.7%。