流血不止！白石角屋苑業主損手百萬掟貨 同樣7年前入市｜二手市況

樓市利好消息多，帶動二手交投，惟當中不乏蝕讓個案。大埔白石角新近連錄業主損手出貨個案，同樣於7年前樓價較高位時入市，現今帳面均輸超過100萬元離場。
海日灣II三房蝕116萬沽
中原地產新界東豪宅白石角第一分行經理梁建禮表示，海日灣II最新錄得第1座低層B室，單位實用面積約700方呎，三房連套房及工人房間隔。原開價約880萬元，日前議價後以878萬元沽出，呎價約12,543元。
據了解，新買家為同區客，見單位價錢合理，間隔合用，即入市單位自用。原業主於2019年以994萬元購入單位，持貨約7年，是次轉售帳面損失約116萬元，物業期內貶值約11.7%。
資料顯示，海日灣II位於大埔半山創新路18號，2020年入伙，共有12座，提供1,408個單位。
即睇白石角海日灣II放盤 (House730)
投資者買嘉熙一房 回報逾4厘
中原地產新界東豪宅白石角第一分行經理梁建禮指出，嘉熙最新錄得8座中層J室成交，單位實用面積約342方呎，一房間隔。原叫價約510萬元，議價後以480萬元易手，呎價約14,035元。
梁建禮透露，新買家為投資者，見屋苑環境舒適，價錢合理，即決定購入單位收租，單位市值月租約17,000元水平，買家料可享近4.3厘租金回報。
據了解，原業主於2019年以587萬元購入單位，持貨約7年，是次易手帳面虧蝕107萬元，物業期內跌價約18.2%。資料顯示，嘉熙位於大埔半山科進路16號，2019年入伙，共有9座，提供1,122個單位。