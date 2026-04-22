101 KINGS ROAD連售2伙 頂層天台特色單位逾4209萬成交｜北角新盤

宏安地產(1243)北角炮台山現樓新盤「101 KINGS ROAD」於今日(22日)連錄2宗成交，包括1伙兩房梗廚及1伙頂層特色單位，合共套現5,618.9萬元。

是次成交單位包括31樓B室，戶型為三房一套連儲物室及天台，實用面積877方呎，設672方呎天台，以4,209.6萬元售出，呎價48,000元。另為25樓D室，兩房梗廚間隔，實用面積440方呎，成交價1,409.3萬元，呎價32,030元。

宏安地產執行董事程德韻表示，「101 KINGS ROAD」今日錄得2宗成交，當中31樓B室為項目首次出售的頂層天台特色單位，成交價4,209.6萬元。該單位設有內置樓梯通往672方呎天台，坐享一綫維港海景，眺望中環國際金融中心及香港摩天輪。另外25樓D單位成交價1,409.3萬元，為港島買少見少的南向兩房梗廚戶型，同類型單位於本月已錄得7宗成交。