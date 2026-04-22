101 KINGS ROAD連售2伙 頂層天台特色單位逾4209萬成交｜北角新盤

宏安地產(1243)北角炮台山現樓新盤「101 KINGS ROAD」於今日(22日)連錄2宗成交，包括1伙兩房梗廚及1伙頂層特色單位，合共套現5,618.9萬元。
是次成交單位包括31樓B室，戶型為三房一套連儲物室及天台，實用面積877方呎，設672方呎天台，以4,209.6萬元售出，呎價48,000元。另為25樓D室，兩房梗廚間隔，實用面積440方呎，成交價1,409.3萬元，呎價32,030元。
宏安地產執行董事程德韻表示，「101 KINGS ROAD」今日錄得2宗成交，當中31樓B室為項目首次出售的頂層天台特色單位，成交價4,209.6萬元。該單位設有內置樓梯通往672方呎天台，坐享一綫維港海景，眺望中環國際金融中心及香港摩天輪。另外25樓D單位成交價1,409.3萬元，為港島買少見少的南向兩房梗廚戶型，同類型單位於本月已錄得7宗成交。
頂層天台特色單位僅餘3間
宏安地產營業及市務總經理黃文浩指，是次2宗成交再次印證市場對港島稀缺供應的高度關注，尤其内置樓梯連天台之頂層特色單位備受矚目，現時頂層天台特色單位僅餘3間，集團將積極推售優質單位應市。
「101 KINGS ROAD」設1座住宅大樓，提供251伙，標準樓層戶型涵蓋一房至三房，單位實用面積由244至838方呎，主打兩房單位，佔全盤住宅單位總數五成，另設有連平台或天台特色戶。項目提供24個住宅停車位及5個商業停車位，自設會所「KINGS CLUB」，提供戶外游泳池、運動室、宴會廳、多功能娛樂室、兒童遊樂場、桌上遊戲室、音樂室及閒坐空間。