新界低密度屋苑淪蝕讓重災區！四房呎價低見9500元 原業主5年慘輸370萬｜二手市況

世紀21奇豐物業雲海分行高級分行經理蔡蓓表示，該行新近促成西沙帝琴灣凱琴居成交，單位為13座低層B室，實用面積約1,326方呎，屬四房兩廳間隔，坐向西面望泳池景。原叫價1,300萬元，最後累減32萬元或約2.5%，以1,268萬元連車位易手，呎價低見約9,563元。

近月樓價顯著回升，不過新界區低密度屋苑接連出現大額蝕讓個案，當中西沙帝琴灣出現一宗低價買賣，一個四房單位成交呎價僅9,563元，原業主持貨約5年帳面慘輸370萬元。

西貢逸瓏海滙兩房 9 年蒸發 22%

西貢低密度屋苑逸瓏海滙再錄蝕讓成交，世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄指，逸瓏海滙2座中層C室，單位實用面積約595方呎，屬兩房兩廳加儲物室設計，望泳池景。原叫價680萬元，最終減價56.2萬元或約8.3%，以623.8萬元沽出，呎價約10,484元。

據了解，原業主於2017年以795萬元一手向發展商購入上址，持貨約9年沽售，帳面大幅虧蝕171.2萬元，物業期內貶值約21.5%。資料顯示，逸瓏海滙位於西貢市中心康村路9號，2017年入伙，共有3座，提供285個單位。