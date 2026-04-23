利嘉閣：今年首兩個月私宅動工量1680伙 創四年同期新高｜樓市數據

資料顯示，2月份本港共有5個私宅項目正式落成，當中規模最大的是大圍「柏傲莊III」，涉及892伙。(資料圖片)

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，近月來私宅動工量反覆上落，根據屋宇署今日發表的最新數據，2026年2月份全港共有1個私人住宅項目，合共僅1伙動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），較1月份的1,679伙減少逾99%，亦是八個單月最少；今年首兩個月私宅動工量累計1,680伙，較去年同期增加30%，創四年同期新高；當中2月份動工項目為西貢鳳秀路1號(1伙)。

此外，私人住宅落成量方面，根據屋宇署最新發表的資料月報顯示，2026年2月份全港共有5個項目，合共1,068個私人住宅單位落成（以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準），按月急增逾10.6倍，亦是四個單月最多；今年首兩個月累計共1,160伙私宅落成，較去年同期的3,510伙減少67%，為七年同期新低。