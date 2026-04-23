熱門搜尋:
伊朗局勢 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 C觀點 首岸 dse 2026 姜濤 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
地產
出版：2026-Apr-23 11:00
更新：2026-Apr-23 11:00

利嘉閣：今年首兩個月私宅動工量1680伙 創四年同期新高｜樓市數據

分享：
Pv

資料顯示，2月份本港共有5個私宅項目正式落成，當中規模最大的是大圍「柏傲莊III」，涉及892伙。(資料圖片)

adblk4

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，近月來私宅動工量反覆上落，根據屋宇署今日發表的最新數據，20262月份全港共有1個私人住宅項目，合共僅1伙動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），較1月份的1,679伙減少逾99%，亦是八個單月最少；今年首兩個月私宅動工量累計1,680伙，較去年同期增加30%，創四年同期新高；當中2月份動工項目為西貢鳳秀路1(1)

此外，私人住宅落成量方面，根據屋宇署最新發表的資料月報顯示，20262月份全港共有5個項目，合共1,068個私人住宅單位落成（以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準），按月急增逾10.6倍，亦是四個單月最多；今年首兩個月累計共1,160伙私宅落成，較去年同期的3,510伙減少67%，為七年同期新低。

adblk5

根據資料顯示，2月份本港共有5個私宅項目正式落成，當中規模最大的是大圍「柏傲莊III」，涉及892伙；其次為愉景灣第19-2A期，涉及170伙；至於，薄扶林沙宣道30(3)、九龍塘渭州道12(2)及雅息士道14(1)亦於期內竣工。

10306a 768x574 10306b 768x375 10306c 768x625 10306d 768x596

按地區劃分，今年首兩個月新界區共有2個項目、合共1,062個單位落成，佔整體比例近91.6%；港島區共有2個項目落成，涉及單位數量93伙，佔同期整體私宅落成量約8.0%；九龍區則有4個項目落成，涉及5伙，佔整體私宅落成量約0.4%

陳海潮指出，今年首兩個月私宅落成量達差估署預測全年16,980伙約6.8%，預料年內有不少大型項目將陸續取得入伙紙，包括「Sierra Sea2A(727)2B(775)、「上然」1(403)2 (682)3(565)等，加上其他中小型項目，初步估計今年落成量約1.7萬至1.8萬伙水平。

adblk6
逆按揭｜安老按揭申請資格（am730製圖） 逆按揭｜安老按揭申請資格（am730製圖） 逆按揭｜安老按揭申請資格（am730製圖） 逆按揭｜安老按揭申請資格（am730製圖） 逆按揭｜安老按揭申請資格（am730製圖） 逆按揭｜安老按揭申請資格（am730製圖） 逆按揭｜安老按揭申請資格（am730製圖）

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務