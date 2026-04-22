WeWork銅鑼灣新據點開幕 辦公室每工位月租4000元起 料年底出租率逾八成

靈活辦公空間品牌WeWork今日(22日)宣布，旗下香港第5個據點「WeWork香港．金朝陽中心二期社區」(下稱「Midtown社區」)正式開幕，橫跨金朝陽中心二期12、15、17及18樓四個樓層，總樓面面積31,800方呎，設有逾60間的2至13人規格獨立辦公室。WeWork香港及台北城市負責人張泓表示，項目針對15人以下的精品辦公室市場，希望與鄰近的利園一期據點互補，首批會員已於上月1日進駐，預計新據點於今年底出租率超過80%。
張泓指，「Midtown社區」提供彈性租用方案，合約期最短可由「日租(Day Office)」起步，開幕試業期間推出專項優惠，靈活工位月租2,800元起，獨立辦公室每工位月租4,000元起。她續指，「Midtown社區」的落成進一步標誌著WeWork正全面邁向「2.0時代」，公司將以靈活、創新、科技為三大核心競爭力，進一步完善香港的網絡布局。
計劃於九龍區設新據點
WeWork現時在香港的5個據點均在港島區，張泓透露，公司正物色多個地點，計劃今年再開設至少一個據點，當中九龍區機會較大，該區有特定的行業性或地區性需求，亦曾有租客查詢九龍區有沒有空間提供，故公司有意擴展至九龍區。
她稱，現時銅鑼利園一期據點的出租率已達95%，而受惠於本港IPO市場活躍，中環的據點亦吸引不少金融機構，令該區租金有穩定增長，按年有雙位數字的增長。