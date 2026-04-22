WeWork銅鑼灣新據點開幕 辦公室每工位月租4000元起 料年底出租率逾八成

靈活辦公空間品牌WeWork今日(22日)宣布，旗下香港第5個據點「WeWork香港．金朝陽中心二期社區」(下稱「Midtown社區」)正式開幕，橫跨金朝陽中心二期12、15、17及18樓四個樓層，總樓面面積31,800方呎，設有逾60間的2至13人規格獨立辦公室。WeWork香港及台北城市負責人張泓表示，項目針對15人以下的精品辦公室市場，希望與鄰近的利園一期據點互補，首批會員已於上月1日進駐，預計新據點於今年底出租率超過80%。

張泓指，「Midtown社區」提供彈性租用方案，合約期最短可由「日租(Day Office)」起步，開幕試業期間推出專項優惠，靈活工位月租2,800元起，獨立辦公室每工位月租4,000元起。她續指，「Midtown社區」的落成進一步標誌著WeWork正全面邁向「2.0時代」，公司將以靈活、創新、科技為三大核心競爭力，進一步完善香港的網絡布局。