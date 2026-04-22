柏傲莊III單日標售11伙 吸金2.8億 四房雙套臨河大宅再錄「雙破頂」｜大圍新盤

新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的沙田大圍站上蓋發展項目「柏傲莊」第3期「柏傲莊III」三房及四房臨河大宅今日(22日)為第五日截標，售出11個大宅，套現約2.8億元，成交價由1,905萬至4,725萬元，成交呎價介乎23,175元至37,234元。

其中第8座(8A)50樓B單位「RIVER MANOR」，實用面積1,269方呎，採四房雙套連工作間及洗手間設計，大廳及睡房飽覽最前席城門河景，以4,725萬元售出，呎價37,234元，成交價及呎價再創標準戶新高。

另外第1座(1A)40樓B單位「RIVER RESIDENCE」，實用面積772方呎，屬三房套連儲物室設計，以2,393.2萬元成交，呎價31,000元，呎價再創三房標準戶新高。