柏傲莊III單日標售11伙 吸金2.8億 四房雙套臨河大宅再錄「雙破頂」｜大圍新盤

新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的沙田大圍站上蓋發展項目「柏傲莊」第3期「柏傲莊III」三房及四房臨河大宅今日(22日)為第五日截標，售出11個大宅，套現約2.8億元，成交價由1,905萬至4,725萬元，成交呎價介乎23,175元至37,234元。
其中第8座(8A)50樓B單位「RIVER MANOR」，實用面積1,269方呎，採四房雙套連工作間及洗手間設計，大廳及睡房飽覽最前席城門河景，以4,725萬元售出，呎價37,234元，成交價及呎價再創標準戶新高。
另外第1座(1A)40樓B單位「RIVER RESIDENCE」，實用面積772方呎，屬三房套連儲物室設計，以2,393.2萬元成交，呎價31,000元，呎價再創三房標準戶新高。
發展商表示，項目累計以招標形式售出101伙大宅，套現逾25億元，成交價由1,617.11萬至4,725萬元，成交呎價介乎22,585元至37,234元，當中包括11伙四房雙套大宅、30伙四房一套大宅，以及60伙三房大宅。
6個銷售日售出189伙 套現逾34億
「柏傲莊III」採取「雙線銷售」策略，連同首輪以價單發售單位，6個銷售日售出189伙，套現逾34億元，反映不少買家追捧新世界品牌，加上「柏傲莊」位處港鐵站雙綫交匯上蓋，基座設港鐵大型商場，生活所需一應俱全。
「柏傲莊III」由2座大樓組成，提供892伙，提供一房至四房，並主打三及四房單位，四房戶更是「柏傲莊III」獨有戶型。