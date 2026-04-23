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地產
出版：2026-Apr-23 17:42
更新：2026-Apr-23 17:42

凱和山推出第2座壓軸樓王系列 短期內招標發售四房大戶｜屯門新盤

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顏景鳳指，「凱和山」第2座採一梯五伙設計，整座單位均為大戶型設計，實用面積介乎1,023至1,474方呎。(鍾式明攝)

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路勁地產與深圳控股(604)合作發展的屯門掃管笏現樓新盤「凱和山」周四(23)公布最新銷售部署，路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，項目推出第2座壓軸樓王系列，涵蓋分層大宅及頂層連天台單位，部署短期內公布銷售安排，將會以招標形式發售。

顏景鳳指，「凱和山」開售迄今累沽585伙，佔整個項目單位逾84%，最高成交呎價約17,101元，並在短時間連沽3伙實用面積3,114方呎的花園洋房。當中獲家庭客斥資逾億元購入12號及15號洋房，全部為四房四套間隔，成交價逾5,300萬元。有見及此，集團乘勢推出壓軸第2座分層大宅，僅設三房一套及四房雙套間隔。

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顏景鳳續指，項目第2座採一梯五伙設計，整座單位均為大戶型設計，實用面積介乎1,0231,474方呎，涵蓋三房一套連工作間及洗手間及四房雙套連工作間及洗手間間隔。最新首度開放的第217A室，屬四房雙套大單邊戶型，實用面積約1,474方呎。此外，項目同步推出第219A室的「山海天際御邸」，同屬四房雙套戶型，實用面積1,472方呎，並設內置樓梯直達1,230方呎的天台。

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「山海天際御邸」意向呎價約1.8

顏景鳳稱，項目預計短期內上載銷售安排，整體定價將參考同區大宅及特色戶成交水平，強調項目售價將會繼續「追落後」，而上述的第219A室的「山海天際御邸」意向呎價約1.8萬元，即成交價涉逾2,649萬元。

另外，同系黃竹坑港島南岸第1期「晉環」迄今售出796伙，尚餘最後4伙待售，均為特色單位。

即睇屯門凱和山最新資訊 (House730)

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