凱和山推出第2座壓軸樓王系列 短期內招標發售四房大戶｜屯門新盤

路勁地產與深圳控股(604)合作發展的屯門掃管笏現樓新盤「凱和山」周四(23日)公布最新銷售部署，路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，項目推出第2座壓軸樓王系列，涵蓋分層大宅及頂層連天台單位，部署短期內公布銷售安排，將會以招標形式發售。 顏景鳳指，「凱和山」開售迄今累沽585伙，佔整個項目單位逾84%，最高成交呎價約17,101元，並在短時間連沽3伙實用面積3,114方呎的花園洋房。當中獲家庭客斥資逾億元購入12號及15號洋房，全部為四房四套間隔，成交價逾5,300萬元。有見及此，集團乘勢推出壓軸第2座分層大宅，僅設三房一套及四房雙套間隔。

顏景鳳續指，項目第2座採一梯五伙設計，整座單位均為大戶型設計，實用面積介乎1,023至1,474方呎，涵蓋三房一套連工作間及洗手間及四房雙套連工作間及洗手間間隔。最新首度開放的第2座17樓A室，屬四房雙套大單邊戶型，實用面積約1,474方呎。此外，項目同步推出第2座19樓A室的「山海天際御邸」，同屬四房雙套戶型，實用面積1,472方呎，並設內置樓梯直達1,230方呎的天台。