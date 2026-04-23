利嘉閣工商舖：葵涌iCITY二期工作間獲大手客預留5伙 涉資1290萬｜工廈市況

「iCITY」日前公布二期首張價單後，利嘉閣(工商舖)已接獲多組客戶意向查詢並正洽商中，更錄得大手買家預留單位個案。

據悉，該名大手買家為「新香港人」，居於港島區，在了解項目的優勢及付款安排後大感興趣，決定斥資入市，並獲發展商預留5個單位，涉資約1,290萬元。該大手買家料將選擇由發展商提供的45天成交期，享有定期付款8%折扣，同時亦獲得額外2%大手客折扣優惠。他認為項目的優勢在於24小時工作間可掛獨立水牌、有獨立地址及獨立電錶等，能有效幫助人才來港發展業務，安排簽證續簽。

金朝陽集團發展的葵涌「iCITY」日前公布二期首張價單，市場反應熱烈。利嘉閣(工商舖)地產工商部高級營業董事朱亮恒表示，自項目公布以來，該行已接獲多組客戶意向查詢並正洽商中，更錄得大手買家預留單位個案。

二期工作間建築面積 335 至 449 呎

「iCITY」二期工作間建築面積介乎335至449方呎，定價由235萬至310.6萬元。發展商提供90天成交期，按定價減3%，同時提供45天成交期，按定價減8%。若以較高折扣優惠的45天成交期計算，平均折實價約266.2萬元，平均折實呎價約6,570元，折實價由216.2萬至285.75萬元。

其中，最低入場費為8樓38室，建築面積385方呎，折實價216.2萬元，平均呎價約5,616元。相比一期建築面積相若單位當年成交價435萬元，呎價約10,308元，是次開價屬「大劈價」，具有一定吸引力。朱亮恒指出，目前市場上「二字頭」的新盤近乎絕跡，加上每個工作間均設有獨立洗手間，屬最新同類項目的「唯一」絕版則，預料認購反應將非常熱烈。