形瑨樓書｜提供462伙 面積231至890呎 主打兩房｜荃灣新盤

新鴻基地產(016)旗下荃灣横窩仔街住宅項目「形瑨」(Lime Spark)今日(23日)上載售樓說明書，提供462伙，戶型涵蓋一房、兩房、三房及特色單位，實用面積介乎231至890方呎。 新地代理特別發展部助理總經理(銷售及市務)譚錫湛表示，「形瑨」標準戶以兩房開放式廚房單位佔最多，涉及323伙，佔全盤近70%，實用面積介乎361至416方呎。一房開放式廚房單位設有90伙，實用面積介乎271至276方呎；三房一套單位涉29伙，實用面積594方呎。另設20伙特色單位，實用面積231至890方呎。

譚錫湛指，「形瑨」多元的間隔，無論是初次置業的年輕人，分支家庭或是想提升空間及質素的換樓人士，其置業需要均可一一滿足，亦可補充荃灣市中心中小型單位供應短缺的現狀。此外，項目設有擁有室內外面積逾20,000方呎、提供21項設施的私人會所「CLUB SPARK」，以及項目位處港鐵雙線三站優勢，透過天橋網絡信步即至八大商場及港鐵站等優勢。

設 59 個住客停車位 據樓書資料顯示，項目面積最細分別為3樓K室，實用面積231方呎，設58方呎平台；另為3樓J室，實用面積231方呎，設74方呎平台。至於面積最大為38樓G室，實用面積890方呎，設161方呎平台及440方呎天台，四房間隔。 另外，項目設有地庫有59個住客停車位，1樓將設幼兒中心；預計關鍵日期為2027年4月30日。 即睇荃灣形瑨最新資訊 (House730)