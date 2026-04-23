熱門搜尋:
伊朗局勢 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 C觀點 首岸 dse 2026 姜濤 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
地產
出版：2026-Apr-23 19:25
更新：2026-Apr-23 19:25

形瑨樓書｜提供462伙 面積231至890呎 主打兩房｜荃灣新盤

分享：
231

形瑨樓書｜提供462伙 面積231至890呎 主打兩房｜荃灣新盤

adblk4

新鴻基地產(016)旗下荃灣横窩仔街住宅項目「形瑨」(Lime Spark)今日(23)上載售樓說明書，提供462伙，戶型涵蓋一房、兩房、三房及特色單位，實用面積介乎231890方呎。

新地代理特別發展部助理總經理(銷售及市務)譚錫湛表示，「形瑨」標準戶以兩房開放式廚房單位佔最多，涉及323伙，佔全盤近70%，實用面積介乎361416方呎。一房開放式廚房單位設有90伙，實用面積介乎271276方呎；三房一套單位涉29伙，實用面積594方呎。另設20伙特色單位，實用面積231890方呎。

adblk5

譚錫湛指，「形瑨」多元的間隔，無論是初次置業的年輕人，分支家庭或是想提升空間及質素的換樓人士，其置業需要均可一一滿足，亦可補充荃灣市中心中小型單位供應短缺的現狀。此外，項目設有擁有室內外面積逾20,000方呎、提供21項設施的私人會所「CLUB SPARK」，以及項目位處港鐵雙線三站優勢，透過天橋網絡信步即至八大商場及港鐵站等優勢。

Lime (3) 形瑨接逾千個查詢 最快下周上載樓書｜荃灣新盤 形瑨接逾千個查詢 最快下周上載樓書｜荃灣新盤 形瑨接逾千個查詢 最快下周上載樓書｜荃灣新盤 形瑨接逾千個查詢 最快下周上載樓書｜荃灣新盤 形瑨接逾千個查詢 最快下周上載樓書｜荃灣新盤 形瑨接逾千個查詢 最快下周上載樓書｜荃灣新盤 形瑨接逾千個查詢 最快下周上載樓書｜荃灣新盤 形瑨接逾千個查詢 最快下周上載樓書｜荃灣新盤 形瑨接逾千個查詢 最快下周上載樓書｜荃灣新盤 形瑨接逾千個查詢 最快下周上載樓書｜荃灣新盤 形瑨接逾千個查詢 最快下周上載樓書｜荃灣新盤

59個住客停車位

據樓書資料顯示，項目面積最細分別為3K室，實用面積231方呎，設58方呎平台；另為3J室，實用面積231方呎，設74方呎平台。至於面積最大為38G室，實用面積890方呎，設161方呎平台及440方呎天台，四房間隔。

另外，項目設有地庫有59個住客停車位，1樓將設幼兒中心；預計關鍵日期為2027430日。

即睇荃灣形瑨最新資訊 (House730)

L COVER Lime (1) L EP1 L EP2 L EP3 L LAYOUT L 3F L 5 36F L 37F L 38F L 3jk L 38G L ROOF L CP1 L CP2 L CP3 L CP4 Lime (2)

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務