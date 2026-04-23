御峯四房雙套複式戶1億成交 呎價逾4.2萬｜山頂豪宅

恒隆地產(101)旗下山頂豪宅「御峯」自完成全面翻新工程後，市場反應持續熱烈。去年以1.6228億元售出47樓A室，以及今年初以每月30萬元租出49樓A室後，項目今日(23日)再錄成交，獲買家主動提出購買意向及出價，成功售出位於15樓B室的複式單位，顯示高端市場對稀缺優質物業的需求依然殷切。
是次售出的15樓B室複式單位，實用面積2,337方呎，採四房雙套房設計，並設雙工人套房，格局寬敞實用，具備高質素豪宅特徵。有關單位坐擁維港及跑馬地馬場雙重景觀，視野開揚壯麗；客飯廳樓底高約6米，屬市區罕見的優質大戶型。單位以折實價1億元成交，折實呎價約42,790元。
「御峯」位於山頂司徒拔道41C號，依山勢而建，樓高逾200米，為山頂最具代表性的超級豪宅之一。整幢樓宇僅提供54伙全複式單位，標準複式實用面積介乎2,333至2,343方呎，供應極為稀缺。
項目共分為三大主題範圍，11樓至30樓為「暉海 Splendid Harbor」、33樓至50樓為「宸峰 Sunrise Peak」，以及53樓至70樓為「傲天 Skyward Horizon」。是次成交單位位於「暉海」樓層，海拔逾170米，住戶可俯瞰維港璀璨景致，盡享尊貴生活體驗。
「御峯」亦設有約14,000方呎住客會所，由美國著名室內設計公司Hirsch Bedner Associates（HBA）匠心打造，提供室內無邊際景觀恆溫泳池、健身室、兒童遊樂室及多功能宴會廳等設施，另配備約6,900方呎歐式戶外園林，休閒、娛樂及會客功能一應俱全，進一步提升整體居住質素。
恒隆地產表示，山頂傳統豪宅地段供應稀缺，優質複式單位更為罕有，項目翻新後吸引不少高端客戶查詢；現時項目策略以租賃為主，體現長線投資價值。