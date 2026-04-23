御峯四房雙套複式戶1億成交 呎價逾4.2萬｜山頂豪宅

恒隆地產(101)旗下山頂豪宅「御峯」自完成全面翻新工程後，市場反應持續熱烈。去年以1.6228億元售出47樓A室，以及今年初以每月30萬元租出49樓A室後，項目今日(23日)再錄成交，獲買家主動提出購買意向及出價，成功售出位於15樓B室的複式單位，顯示高端市場對稀缺優質物業的需求依然殷切。

是次售出的15樓B室複式單位，實用面積2,337方呎，採四房雙套房設計，並設雙工人套房，格局寬敞實用，具備高質素豪宅特徵。有關單位坐擁維港及跑馬地馬場雙重景觀，視野開揚壯麗；客飯廳樓底高約6米，屬市區罕見的優質大戶型。單位以折實價1億元成交，折實呎價約42,790元。