觀塘綠景NEO甲廈淪銀主盤 9年前買入價90億創九龍新高｜商廈市況

綠景（中國）地產旗下觀塘海濱道123號綠景NEO被第一太平戴維斯（香港）有限公司及高力承接為聯合獨家代理，以公開招標形式出售。物業將以現狀部份交吉及部份連現有租約出售。物業於2017年以高達90億元成交，為九龍區歷年來最大額全幢商廈買賣。

據悉，「綠景NEO」是綠景（中國）地產於2017年以90億元向會德豐地產買入，當時成交呎價約1.5萬元，目前預計估值大幅腰斬。物業於2019年落成，地盤面積約48,500方呎，物業提供19層辦公室樓層，標準層面積逾30,000方呎，並設有5層停車場逾400個車位 。該項目由頂尖建築團隊打造，並榮獲綠建環評（BEAM Plus）及領先能源與環境設計（LEED）的鉑金級環保認證 。