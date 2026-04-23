觀塘綠景NEO甲廈淪銀主盤 9年前買入價90億創九龍新高｜商廈市況

綠景（中國）地產旗下觀塘海濱道123號綠景NEO被第一太平戴維斯（香港）有限公司及高力承接為聯合獨家代理，以公開招標形式出售。物業將以現狀部份交吉及部份連現有租約出售。物業於2017年以高達90億元成交，為九龍區歷年來最大額全幢商廈買賣。
據悉，「綠景NEO」是綠景（中國）地產於2017年以90億元向會德豐地產買入，當時成交呎價約1.5萬元，目前預計估值大幅腰斬。物業於2019年落成，地盤面積約48,500方呎，物業提供19層辦公室樓層，標準層面積逾30,000方呎，並設有5層停車場逾400個車位 。該項目由頂尖建築團隊打造，並榮獲綠建環評（BEAM Plus）及領先能源與環境設計（LEED）的鉑金級環保認證 。
綠景中國於去年宣布虧損54億元人民幣，並未能按期支付4.58億美元的境外負債。據市場消息指，綠景NEO大廈目前仍有逾50億元的銀行欠款，是次銀主為銀團組合，當中最大份額為中國銀行。
物業在空間運用上具備極高靈活性，可劃分為東座和西座寫字樓，在相關政府部門審批後，兩座可各自擁有獨立大堂、命名權及外牆商標廣告位 。此外，大廈的LED外牆屏幕具備顯著的品牌商標推廣效用，配合全天候落客區及天台花園等完善配套 ，極適合大型跨國企業或金融機構購入作集團總部之用。
第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，綠景NEO坐擁270度無遮擋維港海景，並榮獲BEAM Plus及LEED鉑金級環保認證，是香港商業地產市場中極為出色的旗艦資產。物業可靈活劃分為東西兩座，各具獨立大堂及命名權，為買家提供極大的品牌推廣空間及業務擴展彈性。隨著中九龍繞道進一步提升九龍東的方便性，預期將吸引有意在香港建立或鞏固業務總部的企業及投資者積極參與。
高力香港資本市場及投資服務部物業重組團隊主管吳嘉輝表示，物業是香港九龍東CBD2核心地段罕有的超甲級全海景商廈，加上配套設施完善，吸引眾多國際及本地企業進駐，充滿活力與增長潛力。物業現時主要租戶為知名跨國企業，為買家提供穩定的租金收入基礎。相信是次公開招標將吸引本地及海外機構投資者的廣泛關注，充分體現九龍東商業區的長遠投資價值。