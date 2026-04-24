北角皇都首現「樓花摸貨」 三房戶14個月易手賺近3%｜二手樓成交

計及買家入市印花費約 150萬元，發展商提供的 3% 現金回贈約 106.8 萬元，以及賣樓所支付的佣金，料原業主實際微賺約 20 萬元。

成交單位高層 A1 室，實用面積 1,079 方呎，屬三房間隔，上月底以摸貨形式以 3,663.2 萬元轉售，呎價約 33,950 元。原業主於 2025年 1月以 3,560.7 萬元買入，持貨至今約 14 個月，帳面獲利 102.5 萬元，期內升值 2.8%。

市場最新錄得近年罕見「樓花摸貨」成交。新世界發展(017)旗下北角皇都錄首宗摸貨成交，項目預計於今年底落成入伙，近日錄得1伙三房戶樓花於二手市場以 3,663.2 萬元轉手，原業主帳面獲利 102.5 萬元或約2.8%。

「摸貨」定義

「摸貨」是指一位買家在與原業主簽署正式買賣合約後，在指定成交日期前（即簽署樓契及支付餘款前），以高出或低於其購入價，將其原先與業主簽署之買賣合約權益，再轉讓給另一位買家，從中達到圖利目的。

假設炒家以500萬元購入一伙單位，在正式成交前該炒家手上並沒有樓契，不久後，炒家在成交期前以600萬元再轉售給另一買家，從中賺取50萬元差價。這個例子中，炒家便是以「確認人」身份轉售，相關單位則為俗稱「摸貨」。