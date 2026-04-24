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地產
出版：2026-Apr-24 14:00
更新：2026-Apr-24 14:00

萊坊：2025年香港豪宅樓價按年跌 2.1% 呎價仍連續19年保持全球第二高

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萊坊：香港豪宅樓價按年跌 2.1% 呎價仍連續19年保持全球第二高

萊坊董事及香港私募資產管理主管董荷斌及萊坊高級董事及住宅物業代理部主管劉文華（左至右）

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國際房地產顧問機構萊坊發表2026年《財富報告》，全球超高凈值人士的數量預計將由 2021 年的551,435 人增至2026年的 713,626 人。2025 年全球豪宅樓價上升 3.2%，連續第二年跑贏一般住宅市場。亞太區豪宅市場表現分化：東京豪宅樓價大幅上升（增加58.5%），而中國內地持續調整，香港豪宅樓價下跌 2.1%，反映超高淨值人士需求轉變。超高淨值人士愈趨跨地域安排生活與資產配置。全球購買力下降，於 2020 至 2025 年間，100 萬美元在大多數城市可購買的豪宅面積減少。香港豪宅樓價整體保持平穩，以每單位呎價計算，已連續第19年保持全球第二高。

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萊坊：香港豪宅樓價按年跌 2.1% 呎價仍連續19年保持全球第二高 萊坊：香港豪宅樓價按年跌 2.1% 呎價仍連續19年保持全球第二高

2025年全球豪宅價格平均升3.2%

萊坊國際豪宅指數（PIRI）追蹤的100個市場中，2025年全球豪宅價格平均上升3.2%，連續第二年跑贏一般住宅市場。整體而言，共有73個市場錄得按年樓價上升，而樓價表現的分化明顯擴大，強勁升幅越來越集中在部分全球城市。

亞太區於2025年錄得平均3.6%的樓價升幅，但各地表現不一。東京受優質新建住宅需求推動下，樓價按年大幅上升58.5%，增幅高踞全球首位；相反，中國內地部分城市的樓價仍處於調整階段，廣州豪宅樓價因市場氣氛疲弱而下跌12.2%。香港豪宅樓價則較去年同期回落2.1%。值得關注的是，超流動性正逐漸成為影響置業模式的新趨勢。越來越多的超高凈值人士每年於傳統核心城市停留少於90日，從而帶動全球超級豪宅租賃物業的需求。

料市場向好氣氛將持續到今年年底

萊坊全球研究部主管Liam Bailey表示，在多個市場中，豪宅市場與整體住宅市場的距離已明顯拉開，背後主要受惠於財富創造力持續增強。儘管一般住宅市場仍面臨更廣泛的經濟壓力，但財富的快速增長正有效帶動豪宅需求，即使近期融資成本出現波動，豪宅市場仍展現出更強韌性。

他補充，愈來愈多超高凈值人士正在不同地方或國家生活與投資，家族辦公室亦積極管理稅務、生活方式及政治風險。因此，倫敦等傳統核心城市正逐步轉向『短暫停留』模式：成為商務、文化和交流的地方，而非永久居住地。

萊坊高級董事及住宅物業代理部主管劉文華表示，雖然香港豪宅樓價於年內輕微回落2.1%，但超級豪宅的交投活動明顯趨活躍。2025年第四季，香港錄得81宗成交金額達1,000萬美元或以上的交易，位列全球成交量最高的市場之一。這主要受惠於市場流動性改善、來自中國內地的財富持續流入、海外買家參與度上升，以及人才入境計劃的持續成效。多項因素共同鞏固香港作為區內及跨境資本重要門戶的地位。預計相關市場向好的氣氛將持續到今年年底。

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萊坊：香港豪宅樓價按年跌 2.1% 呎價仍連續19年保持全球第二高

100 萬美元可以買到什麼？

萊坊提供了一個指南比較現在和五年前，以 100 萬美元在不同地區可購買到的豪宅面積，以揭示各大城市之間購買力的變化。

在2020 年至 2025 年期間，由於樓價顯著上升及供應收緊，100 萬美元在多個豪宅市場的購買力大幅下降。其中，跌幅最明顯的是杜拜（下跌66%），其次為東京（下跌41%）、邁阿密（下跌40%）及 洛杉磯（下跌28%），反映當地樓價上升幅度明顯。日內瓦、新加坡及米蘭的可負擔面積亦出現顯著下跌。然而，少數市場走向與全球趨勢相反。倫敦及墨爾本可購買的豪宅面積都有溫和上升，分別上升7%和4%，意味著在2025 年以100萬美元較2020年可購入更大面積的豪宅。

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香港豪宅樓價在過去五年間整體表現大致持平。儘管如此，以每單位呎價計算，香港豪宅樓價已連續第19年保持全球第二高，突顯本港結構性供應限制及其長遠投資吸引力。雖然整體住宅市場仍面對挑戰，香港的豪宅市場在其作為全球重要財富中心的定位支持下，仍具備相當的抗跌力。

總體而言，研究結果顯示，快速的財富創造、供應緊張，以及國際投資者需求持續，已削弱了美元在全球多個主要住宅市場中的購買力。

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