灣仔堅拿道西大單邊地舖連租約出售 意向價5000萬｜商舖市況

本港商舖買賣市場回暖，過去曾積極沽貨的投資者轉變策略，加快入市投資優質商舖物業，當中又以港島區商舖最受追捧。新近有資深投資者以約1,188萬元購入灣仔軒尼詩道地舖，租金回報率約3.5厘，反映投資者對具穩定租金回報的地舖物業信心回升。有見及此，有業主看好港島區商舖前景，放售位於灣仔堅拿道西的矜罕地舖物業，並委託中原(工商舖)獨家代理負責銷售事宜，該物業以連租約形式出售，意向價約5,000萬元。

中原(工商舖)商舖部高級分區營業董事黃新宇表示，是次放售物業位於灣仔堅拿道西15號永德大廈地下G18A號舖，面積約550方呎。業主叫價約5,000萬元，意向呎價約90,909元。黃新宇補充，該舖位處銅鑼灣鵝頸橋富貴街市地段，座落於堅拿道西及灣仔道交界，為一線大單邊舖位，門前可停車，屬區內難得放盤身業。現時該舖分別由花店、生果店及魚檔承租，均為多年長情租客；每月租金收入共約18萬元，新買家預料可享約4.32厘租金回報。