中原工商舖：3月舖位租賃「價量齊升」 成交宗數回升逾八成｜商舖市況

內地春節黃金周及各式盛事活動吸引大批外地旅客訪港，據政府最新公佈數字，今年首3個月訪港旅客人次約1,431萬，較去年同期增長約17%，而旅客增長同步帶動商舖租賃成交活躍。據中原(工商舖)統計，3月份商舖租賃市場錄得約323宗成交，涉及成交金額約3,209萬元，兩者按月均大幅回升，分別上升84.57%及75.35%。該行分析，隨著五一黃金周長假期即將到來，加上多項即將舉辦的大型盛事，將會有更多商戶趁假期前夕加快部署擴充，以把握黃金周帶來的旅客人流及消費商機，預料4月份商舖租賃成交維持穩步向上態勢。

中原(工商舖)商舖租賃部高級區域營業董事何潔釵表示，中原(工商舖)資料顯示，3月份商舖市場錄得租賃成交約323宗，涉及成交額約3,209萬元，按月大幅回升約84.57%及約75.35%，與2025年3月約344宗及約3,504萬元比較僅窄幅上落。至於租用面積則錄得約48.2萬方呎，按月及按年增加約1.06倍及約1.4%。

何潔釵稱，新近銅鑼灣商舖的租戶組合重組速度加快，銅鑼灣百德新街2至20號恒隆中心商場Fashion Walk地庫至2樓共4層巨舖，總面積約4.6萬方呎，原獲時裝品牌H&M自2014年起以每月約1,000萬元租用，曾為其亞洲最大旗艦店，惟2019年及2021年均傳出退租消息，最終於今年2月21號正式結業。該舖位現分拆由不同租戶承租，其中地舖部分有傳由龍豐集團以逾120萬元租用，呎租約120元；而1樓及2樓部分則將由內地女裝品牌W.Management進駐，有傳月租約200萬元，呎租約67元。據悉，該品牌於2023年成立，近年積極擴張，現時內地門市已逾40間。