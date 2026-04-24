海外樓市｜虛幣換簽證！ 薩爾瓦多不丹帶頭 掀加密移民潮

過去傳統移民地不外乎英國、澳洲或加拿大。然而，隨著全球Web3技術成熟與虛擬資產普及，移民市場亦掀起一場「去中心化」革命。中美洲國家薩爾瓦多(El Salvador)率先掀起這股「加密移民潮」，該國近期推出了全球唯一的「純加密貨幣」入籍計劃；與此同時，被譽為「最快樂的國家」的不丹(Bhutan)亦破天荒推出全球首創、結合區塊鏈與黃金掛鈎的數位遊牧簽證(Digital Nomad)。兩國掀起新趨勢加密資產已成為移民「新貨幣」。 撰文：Wendy全球樓行

過去無論歐洲黃金簽證還是加勒比海入籍計劃，投資者持加密貨幣必須先「出金」兌換成美元或歐元，政府才肯受理。但薩爾瓦多推出的「自由護照」(Freedom Passport)打破了這項常規。 薩爾瓦多推「加密錢包」換黃金護照 這項計劃最大的賣點是接受「純加密貨幣」支付。投資者須捐獻100萬美元(約780萬港元)，可以選擇以比特幣(Bitcoin)或泰達幣(USDT)直接轉帳。技術上由穩定幣龍頭Tether支援，實現「錢包對錢包」的點對點交易，完全繞過繁瑣且對加密資金審查嚴格的傳統銀行系統。

自由護照能讓申請者與配偶及18歲以下子女，或25歲以下全職學生另加付999美元，即可直接取得公民身份。該國護照可免簽或落地簽進入全球135個目的地，包括新加坡、韓國及歐洲申根區，而且完全不用坐移民監。 對於持有大量加密貨幣的投資者而言，薩爾瓦多的稅務架構堪稱是「天堂」。該國實行領土徵稅制(Territorial Tax System)，僅對境內收入徵稅，海外收入一律豁免。更吸引的是，在當地進行比特幣交易所產生的資本利得(Capital Gains)目前是全免的。 然而，過去薩爾瓦多為獲得國際貨幣基金組織(IMF)14億美元貸款，在2025年初被迫修改《比特幣法》，將原本比特幣的「法定貨幣」地位下調為「法定支付手段」，企業亦不再被強制要求接受比特幣。然而，該國目前仍面臨嚴峻糧食壓力與經濟挑戰，這對於考慮落腳的港人而言是必須權衡的現實。

不丹首創「黃金掛鈎」區塊鏈遊牧簽證 薩爾瓦多以「賣護照」引入更多加密資產，另一較封閉國家不丹採取「高價值、低影響」旅遊政策，向每位不丹旅客徵收每日100美元至250美元不等的「永續發展費(SDF)」，旨在透過高門檻篩選遊客，減少大眾旅遊對原始環境與文化傳統的衝擊，對於想長期居留的數位遊牧來說，這是一筆天文數字。 不丹最新推出的數位遊牧簽證，打破了高昂的入場門檻。數位遊牧簽證允許符合條件的遠端工作者在不丹居住長達一年，有見過去一年黃金價格不斷創新高，該簽證最創新的申請條件是提交「黃金掛鈎的區塊鏈」押金TER的代幣以作存款證明。根據不丹政府公布的資訊，申請者需在不丹受監管的數位銀行DK銀行開戶，並存入價值1萬美元的TER代幣。離境時，全額存款將退還。此外，申請人還須繳納2,800美元的申請年費，而且不可退還。簽證核准後，簽證持有人可以在不丹境內任何地方，進行遠端工作及生活。此簽證有效期限為12個月，可續約至多24個月，不設最低收入門檻或強制停留期限。