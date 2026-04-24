面積231呎起 形瑨 公布樓書 設462伙 兩房佔70%

荃灣區6年來再現全新盤！新鴻基地產(016)旗下橫窩仔街住宅項目「形瑨」昨日上載售樓說明書，提供462伙，實用面積231至890方呎，標準戶涵蓋一房至三房間隔，另設特色單位。當中主打兩房，涉及323伙，佔全盤約70%。項目預計2027年4月30日入伙，樓花期長約12個月。
「形瑨」標準戶以兩房佔最多，設323伙，實用面積361至416方呎；而一房及三房分別涉90伙及29伙，另設20伙特色單位。當中面積最細包括3樓K室，設58方呎平台；以及3樓J室，設74方呎平台。面積最大為38樓G室四房特色戶，實用面積890方呎，設161方呎平台及440方呎天台。項目地庫提供59個住客停車位，1樓設有幼兒中心。
新地代理特別發展部助理總經理(銷售及市務)譚錫湛指，項目間隔多元，亦可補充荃灣市中心中小型單位供應短缺的現狀。此外，項目擁有室內外面積逾2萬方呎、提供21項設施的私人會所「CLUB SPARK」及項目位處港鐵雙線三站等優勢。資料顯示，荃灣區對上一個應市全新盤，為億京發展於2020年推售的映日灣。
壹沐2期最快下周登場
市區亦有新盤醞釀登場，恒基地產(012)旗下土瓜灣東維港灣區「壹沐」2期展開銷售部署，恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民稱，今期提供415伙，涵蓋一房至四房間隔，另設特色戶，當中兩房佔全盤逾60%，預計2027年7月31日入伙，樓花期長約15個月。項目最快下周上載樓書及開放示範單位，目標下月推售，定價方面料會高於第1期。項目第1期今年售出逾250伙，平均成交呎價約2萬元；開售迄今累沽379伙，總銷售額近24億元，佔該期數401伙近95%。
首岸截收逾7600票 超購逾33倍
另外，恒地牽頭發展的紅磡「首岸」第1期明日首輪開售218伙，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝說，項目截收逾7,600票，超購逾33倍，當中約60%來自九龍區；計劃短期加推新一批單位應市。該盤邀得《女神配對計劃》中大熱CP葉蒨文及曾展望「情侶檔」上陣拍攝宣傳片，並到訪項目展銷中心及示範單位等。