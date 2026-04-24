面積231呎起 形瑨 公布樓書 設462伙 兩房佔70%

荃灣區6年來再現全新盤！新鴻基地產(016)旗下橫窩仔街住宅項目「形瑨」昨日上載售樓說明書，提供462伙，實用面積231至890方呎，標準戶涵蓋一房至三房間隔，另設特色單位。當中主打兩房，涉及323伙，佔全盤約70%。項目預計2027年4月30日入伙，樓花期長約12個月。

「形瑨」標準戶以兩房佔最多，設323伙，實用面積361至416方呎；而一房及三房分別涉90伙及29伙，另設20伙特色單位。當中面積最細包括3樓K室，設58方呎平台；以及3樓J室，設74方呎平台。面積最大為38樓G室四房特色戶，實用面積890方呎，設161方呎平台及440方呎天台。項目地庫提供59個住客停車位，1樓設有幼兒中心。