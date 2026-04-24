廣州南站ICC．峻鑾加推10伙 244萬人民幣入場 開放全新兩房現樓示位｜大灣區置業

廣州南站ICC．峻鑾加推10伙，間隔以68方米兩房及88方米三房一套為主（約732至947方呎）。

新鴻基地產(016)旗下低密度住宅「廣州南站ICC．峻鑾Forest Park」(峻鑾)，自推出以來屢獲市場追捧。適逢五一黃金周前夕，發展商最新加推10伙，折實入場總價由244萬人民幣起，同步開放全新兩房現樓示範單位，並推出買樓享「收益回贈」置業優惠，回贈金額因戶型而異，部分四房單位最高可達40萬元人民幣。

是次加推的10伙為B區中低層單位，距離廣州南站僅約400米，部分擁開揚內園景致。間隔以68方米兩房及88方米三房一套為主（約732至947方呎），屬市場最受歡迎的收租戶型。其中68方米兩房屬「限量重推」人氣間隔，上輪一推出即沽清，反應熱烈。