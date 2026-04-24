廣州南站ICC．峻鑾加推10伙 244萬人民幣入場 開放全新兩房現樓示位｜大灣區置業

新鴻基地產(016)旗下低密度住宅「廣州南站ICC．峻鑾Forest Park」(峻鑾)，自推出以來屢獲市場追捧。適逢五一黃金周前夕，發展商最新加推10伙，折實入場總價由244萬人民幣起，同步開放全新兩房現樓示範單位，並推出買樓享「收益回贈」置業優惠，回贈金額因戶型而異，部分四房單位最高可達40萬元人民幣。
是次加推的10伙為B區中低層單位，距離廣州南站僅約400米，部分擁開揚內園景致。間隔以68方米兩房及88方米三房一套為主（約732至947方呎），屬市場最受歡迎的收租戶型。其中68方米兩房屬「限量重推」人氣間隔，上輪一推出即沽清，反應熱烈。
此外，發展商特設全新兩房現樓示範單位，準買家可親臨參觀，實地了解戶型布局、景觀優勢及用料質素，真正實現「所見即所得」，毋須承擔樓花風險，為置業人士帶來更安心穩妥的入市體驗。
推出「收益回贈」優惠至5月底
為進一步支持港人灣區置業需求，發展商推出「收益回贈」優惠，精選單位享不同回贈金額，部分四房單位最高達40萬元人民幣，相當於約三年租金收益，優惠期至5月31日止。
至於項目租務需求持續殷切，投資與自住價值兼備。最新錄得一個88方米三房單位，月租金達8,000元人民幣，創同區新高，且項目租客多為企業高管。另外，新地旗下啟勝物業為業主提供專業代租代管增值服務，港人業主可全程遙距收租，省卻繁瑣程序，實現長遠穩健投資部署。
高鐵47分鐘直達香港西九龍
項目距廣州南站僅約400米，乘搭高鐵約47分鐘直達香港西九龍站，便捷貫通香港及大灣區多個核心城市，實現粵港「一小時生活圈」。隨著地鐵22號線後通段、廣州東環城際等鐵路相繼開通，區域交通網絡更趨完善，進一步鞏固廣州南站作為大灣區重要樞紐的地位。與此同時，區內配套逐步落實，項目15分鐘生活圈內匯聚逾10個商場，購物、餐飲及休閒娛樂選擇日益豐富，整體生活及商業氛圍持續提升。
此外，新地於區內打造大型綜合發展項目「廣州南站ICC」，集頂級寫字樓「One ICC」、商場「天環·廣州南」、酒店、公共交通配套及品質住宅「峻鑾」於一體。目前東廣場寫字樓及商場工程正穩步推進，預計於今年下半年分階段落成，屆時將引入多元化商戶及國際酒店品牌，進一步提升區內生活質素與商業活力。
近期廣州樓市呈現一定回穩跡象。根據國家統計局數據顯示，今年3月廣州一手及二手住宅價格按月回升，更錄得近一年來首次上漲，成交量亦較上月明顯增加，市場氣氛逐步改善向好。