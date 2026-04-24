利嘉閣精英會訪沙頭角禁區 探尋北都「藍色力量康樂旅遊生態圈」發展機遇｜代理動態

利嘉閣精英會向來非常重視會員的全方位發展，不時舉辦結合專業考察與身心放鬆的多元化活動，帶領會員走在市場最前線。隨着政府積極推展北部都會區發展，精英會日前特別舉辦「沙頭角禁區一日遊連盆菜宴」，由今年度精英會會長余傑文及副會長姚偉基帶隊，與一眾精英會會員走進歷史重地，見證該區轉變，並了解北部都會區「藍色力量旅遊生態圈」的未來發展機遇。

活動當天行程極為豐富且具獨特性，一眾精英會會員在專業領隊帶領下，踏進昔日充滿神祕色彩的沙頭角邊境「禁區」地帶。會員先後遊覽了著名的沙頭角碼頭及海灣長廊，感受明媚的海景風光；隨後前往「香港沙頭角抗戰紀念館」、順平壁畫街、舊消防局及中英街花園，深入了解當地歷史文化與現狀。