利嘉閣精英會訪沙頭角禁區 探尋北都「藍色力量康樂旅遊生態圈」發展機遇｜代理動態

利嘉閣精英會向來非常重視會員的全方位發展，不時舉辦結合專業考察與身心放鬆的多元化活動，帶領會員走在市場最前線。隨着政府積極推展北部都會區發展，精英會日前特別舉辦「沙頭角禁區一日遊連盆菜宴」，由今年度精英會會長余傑文及副會長姚偉基帶隊，與一眾精英會會員走進歷史重地，見證該區轉變，並了解北部都會區「藍色力量旅遊生態圈」的未來發展機遇。
活動當天行程極為豐富且具獨特性，一眾精英會會員在專業領隊帶領下，踏進昔日充滿神祕色彩的沙頭角邊境「禁區」地帶。會員先後遊覽了著名的沙頭角碼頭及海灣長廊，感受明媚的海景風光；隨後前往「香港沙頭角抗戰紀念館」、順平壁畫街、舊消防局及中英街花園，深入了解當地歷史文化與現狀。
除了深度遊歷，精英會亦貼心安排了地道的餐飲體驗。午膳時間，眾人品嚐極具圍村特色的盆菜宴。面對色香味美的豐盛佳餚，眾人均大快朵頤。席間會員們歡聚交流，氣氛熱鬧，在放鬆心情之餘，精英們更不忘發揮專業本色，就北部都會區「藍色力量旅遊生態圈」的未來藍圖展開熱烈討論，共同探析該區轉型所帶來的地產發展新機遇。
余傑文感謝公司一直提供豐富資源，令會員在工作拼搏之餘，亦能以第一身視角了解香港最新的發展規劃。他指出，是次沙頭角考察之旅充滿驚喜，作為歷史與未來的交匯點，其轉型發展對地產代理從業員而言具備重要的參考價值。他續稱，未來精英會將持續舉辦更多高質素的聯誼及增值活動，與會員一同增值，一同盡興，一同成長。
姚偉基指，地產代理工作分秒必爭，同事們平日在商戰中全力以赴、衝鋒陷陣，精英會冀盼透過此類戶外考察與聯誼，提升跨區協作與資源共享，進一步實踐利嘉閣「同心同德、彼此關懷」的核心價值，讓一眾會員互相扶持，並肩攀登業績的另一高峰。