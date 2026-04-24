中原工商舖：葵涌iCITY獲退休投資客預留2伙 涉資541萬｜工廈市況

中原(工商舖)工商部董事劉重興表示，位處葵涌打磚砰街111號之「iCITY」 二期日前正式公布首張價單，共涉及8樓15伙，建築面積介乎 335 至 449 方呎，平均折實價約266.2萬元，平均折實呎價約6,570元，折實價由216.2萬至285.75萬元。

本港工商舖市場投資氣氛穩中上揚，當中新型工廈成為市場焦點。金朝陽集團發展的葵涌「iCITY」 24小時工作間，於日前公布全新二期首張價單後，隨即獲退休投資客預留8樓2個單位，涉資約541萬元，並有多組投資客積極洽談中。中原(工商舖)預期，由於發展商定價較市價相宜，回報合理，對投資客極具吸引，預料銷售反應會見理想。

至於項目8樓其中2個單位已迅速獲一組退休投資夫婦預留。據悉，客人揀選入場財務安排為45天成交期，並享有共達10%的折扣優惠，涉及金額約541萬元。據了解，該組客人為資深投資者，過往主要集中投資荃灣區物業，但留意到「iCITY」 項目投資回報吸引，因而搶先預留2伙，將用作長期收租用途。

劉重興補充，「iCITY」 一期交投相當暢旺，出租率逾九成半，平均租金水平約13,000元。由於項目一期於市場上放租盤源屢見短缺，預期項目二期回報將進一步提高，可達逾5厘水平。他相信，「iCITY」 二期24小時工作間質素上乘，配套設施齊備，內置獨立洗手間，屬於市場矜罕的全新新型工廈；加上物業一期租賃需求強勁，租金得以支持，回報理想。在多種優勢支持下，「iCITY」 二期現時已有多組意向預留及洽談中的客人，預料認購反應就愛將會十分熱烈。