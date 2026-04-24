首岸提價加推120伙 兩房694萬起 折實平均呎價超過2萬｜紅磡新盤

韓家輝(左)表示，首岸是次加推個別單位有約1%加幅，主要由於景觀及樓層因素。

恒基地產(012)、希慎興業(014)及帝國集團合作發展的紅磡「首岸」第1期將於明日(25日)展開首輪發售218伙，開賣前夕再加推全新第3號價單，涉及120伙，扣除最高9%折扣優惠後，單位折實售價由684.5萬元起，折實呎價由19,121元起，折實平均呎價20,886元。

對比該盤首兩張價單折實平均呎價18,666元 及19,940元，是次分別高約11.9%及4.7%。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，是次價單個別單位有約1%加幅，主要由於景觀及樓層因素。

韓家輝指，今批120伙包括106伙兩房、7伙三房及7伙兩房連平台特色戶，實用面積介乎301至642方呎。單位價單售價由752.2萬至1,538.3萬元，呎價介乎21,013 元至26,090元。