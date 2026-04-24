柏傲莊III標售6伙 四房雙套臨河大宅4808萬「雙破頂」成交｜大圍新盤

新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的沙田大圍站上蓋發展項目「柏傲莊」第3期「柏傲莊III」三房及四房大宅今日(24日)為第六日截標，單日售出6個大宅，套現逾1.5億元。大宅成交價由2,012萬至4,808萬元，成交呎價介乎25,800元至37,888元。
其中第8座(8A)51樓B室「RIVER MANOR」，實用面積1,269方呎，採四房雙套連工作間及洗手間設計，大廳及睡房飽覽最前席城門河景，以4,808萬元售出，呎價37,888元，成交價及呎價再創標準戶新高。
發展商表示，項目累計以招標形式售出107伙大宅，套現逾26億元；成交價由1,617.11萬至4,808萬元，成交呎價介乎22,585元至37,888元，當中包括12伙四房雙套大宅、30伙四房一套大宅及65伙三房大宅。
七個銷售日沽195伙 套現逾36億
「柏傲莊III」採取「雙線銷售」策略，連同上周六首輪以價單發售單位，在7個銷售日沽出195伙，套現逾36億元，反映不少買家追捧新世界品牌，加上「柏傲莊」位處港鐵站雙綫交匯上蓋，基座設港鐵大型商場，生活所需一應俱全。
「柏傲莊III」由2座大樓組成，提供892伙，提供一房至四房，並主打三及四房單位，四房戶更是「柏傲莊III」獨有戶型。