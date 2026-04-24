柏傲莊III標售6伙 四房雙套臨河大宅4808萬「雙破頂」成交｜大圍新盤

新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的沙田大圍站上蓋發展項目「柏傲莊」第3期「柏傲莊III」三房及四房大宅今日(24日)為第六日截標，單日售出6個大宅，套現逾1.5億元。大宅成交價由2,012萬至4,808萬元，成交呎價介乎25,800元至37,888元。

其中第8座(8A)51樓B室「RIVER MANOR」，實用面積1,269方呎，採四房雙套連工作間及洗手間設計，大廳及睡房飽覽最前席城門河景，以4,808萬元售出，呎價37,888元，成交價及呎價再創標準戶新高。

發展商表示，項目累計以招標形式售出107伙大宅，套現逾26億元；成交價由1,617.11萬至4,808萬元，成交呎價介乎22,585元至37,888元，當中包括12伙四房雙套大宅、30伙四房一套大宅及65伙三房大宅。