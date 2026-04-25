首岸開賣｜中原陳永傑：大手客擲5800萬豪掃8伙兩房收租｜紅磡新盤

恒基地產(012)、希慎興業(014)及帝國集團合作發展的紅磡「首岸」第1期今日(25日)首輪發售218伙，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目位處九龍市區，毗鄰港鐵站，而且入場價低於800萬元有不少選擇，吸引自住及投資者進駐。

陳永傑指，A組及S組大手客時段的出席率踴躍，該行錄得一組客戶斥資約5,800萬元購入8伙兩房作長線收租之用。在大手組別當中，估計約60%至70%是普通話拼音買家；而B組客戶以剛需客為主，港人佔約80%。

陳永傑稱，4月份一手成交暫錄得近1,600宗，多過一手項目接續推盤，而且承接力理想，樓市利好基調不變，二手樓價指數創兩年多新高，料全月一手成交可突破2,200宗。