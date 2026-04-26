柏傲莊III次輪價單發售75伙再度「一Q清」 最大手買家擲逾5500萬買6間｜大圍新盤

新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的沙田大圍站上蓋發展項目「柏傲莊」第3期「柏傲莊III」昨日(25日)進行次輪價單發售75伙，於早上9時起，大批大手準買家已到場等候，電梯大堂持續出現人龍，秩序井然；而最大手買家斥資逾5,500萬元購入6伙。

在B組時段，繼續吸引大量準買家到場登記，人龍由B座電梯大堂延伸至戶外，更一度排至A座，高峰時期排隊人龍逾1公里，氣氛熱鬧，井然有序，最後在約一小時內，全數單位獲買家認購。