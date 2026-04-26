柏傲莊III次輪價單發售75伙再度「一Q清」 最大手買家擲逾5500萬買6間｜大圍新盤

新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的沙田大圍站上蓋發展項目「柏傲莊」第3期「柏傲莊III」昨日(25日)進行次輪價單發售75伙，於早上9時起，大批大手準買家已到場等候，電梯大堂持續出現人龍，秩序井然；而最大手買家斥資逾5,500萬元購入6伙。
在B組時段，繼續吸引大量準買家到場登記，人龍由B座電梯大堂延伸至戶外，更一度排至A座，高峰時期排隊人龍逾1公里，氣氛熱鬧，井然有序，最後在約一小時內，全數單位獲買家認購。
8個銷售日沽出270伙 套現逾44億
發展商表示，次輪以價單發售75伙，即日悉數沽清，合共套現逾7.9億元；單位成交售價由789.3萬至1,440.2萬元，成交呎價介乎21,928元至27,368元。次輪銷售買家種類多元化，包括本地富豪家族、外籍人士、港漂專才及本地用家等。
至於連同招標發售的三房及四房大宅，「柏傲莊III」在8個銷售日沽出270伙，套現逾44億元。
部署日內更新價單
據了解，不少買家表示追捧新世界品牌，加上「柏傲莊」位處港鐵站雙綫交匯上蓋，基座設港鐵大型商場，生活所需一應俱全，深受市場支持。為回應市場需求，項目將於日內更新價單，加推單位應市。
「柏傲莊III」由2座大樓組成，提供892伙，提供一房至四房，並主打三及四房單位，四房戶更是「柏傲莊III」獨有戶型。