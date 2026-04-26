柏傲莊III更新45伙單位首推兩房河景戶 周四價單發售45伙｜大圍新盤

新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的沙田大圍站上蓋發展項目「柏傲莊」第3期「柏傲莊III」，昨日(25日)次輪以價單發售75伙，全數單位沽清，合共套現逾7.9億元。即晚再上載4張價單，修訂45伙售價，扣除最高折扣20%計算，折實售價由921.6萬元起，折實呎價由25,671元起。同時宣佈周四(30日)以價單發售45伙。

價單1C、2C、3C及4B號45伙更新單位，包括7伙一房戶及38伙兩房戶，實用面積359至509方呎，價單定價1,152.1萬至1,921.5萬元，價單呎價32,092至37,750元，折實售價921.6萬至1,537.2萬元，折實呎價25,671至30,200元。是次更新價單亦包括首度推出兩房河景戶，位於第8座(8B)25至38樓B室，實用面積509方呎，大廳及兩間睡房均享有最前席城門河景，折實售價1,425萬元起，折實呎價27,996元起。折實最低售價及最低呎價，第8座(8B)46樓F室，實用面積359方呎，間隔一房，折實售價921.6萬，折實呎價25,671元。