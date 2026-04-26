首岸周四次輪推售120伙 兩房折實價684萬入場｜紅磡新盤

恒基地產(012)、希慎興業(014)及帝國集團合作發展的紅磡「首岸」第1期昨日(25日)首輪發售218伙，即日全數沽清，並於今日(26日)上載次輪銷售安排，將於周四(30日)次輪發售120伙，扣除最高9%折扣優惠後，折實售價由684.5萬元起，折實呎價由19,121元起。

周二下午 4 時截票

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，次輪銷售將於周二(28日)下午4時截止登記。是次發售單位包括106伙兩房、7伙三房，以及7伙兩房連平台特色戶。價單售價由752.2萬至1,538.3萬元，呎價介乎21,013元至26,090元。