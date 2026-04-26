首岸周四次輪推售120伙 兩房折實價684萬入場｜紅磡新盤

恒基地產(012)、希慎興業(014)及帝國集團合作發展的紅磡「首岸」第1期昨日(25日)首輪發售218伙，即日全數沽清，並於今日(26日)上載次輪銷售安排，將於周四(30日)次輪發售120伙，扣除最高9%折扣優惠後，折實售價由684.5萬元起，折實呎價由19,121元起。
周二下午4時截票
恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，次輪銷售將於周二(28日)下午4時截止登記。是次發售單位包括106伙兩房、7伙三房，以及7伙兩房連平台特色戶。價單售價由752.2萬至1,538.3萬元，呎價介乎21,013元至26,090元。
扣除最高9%折扣優惠後，單位折實售價則由684.5萬至1,399.85萬元，折實呎價介乎19,121元至23,742元。最低售價單位為15樓L室，實用面積339方呎，兩房間隔，折實售價684.5萬元，折實呎價20,192元。最低呎價單位為21樓H室，實用面積399方呎，兩房間隔，折實售價762.94萬元，折實呎價19,121元。
發展商表示，項目昨日首輪沽清218伙，套現逾16.4億元，並錄得13宗大手客成交，購入3至8伙。客源分布方面，約64%為本地買家、約24%為內地買家、約2%為外國買家，另有10%以公司名義入市。
「首岸」位於紅磡庇利街1號，第1期提供360伙，設有兩房至三房戶型，項目預計關鍵日期為2027年8月31日。